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感激！3年無法正常出賽　謝宗融籃球路在獵鷹獲得重生

▲富邦勇士金恩、賴廷恩，台鋼獵鷹飛雷神、白薩、謝宗融。（圖／PLG提供）

▲獵鷹季後賽遭到淘汰，謝宗融仍感謝籃球路獲得重生。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

台南台鋼獵鷹28日在季後賽首輪第4戰以20分之差不敵台北富邦勇士，系列賽1比3落敗遭到淘汰，賽後包括谷毛唯嘉、白薩等主力都流下悔恨淚水。本季加盟獵鷹獲得重用的「魔獸」謝宗融賽後更表示，「來到獵鷹後，教練讓我從谷底爬起來，也要我好好享受比賽帶來的快樂，因為有信心，我才能打得更好，讓我在籃球路上重生。」

昨日在主場拿下季後賽首勝，獵鷹此戰上半場打出絕佳氣勢取得領先，但下半場團隊攻勢當機情況下，最終讓勇士以20分之差贏球，也在季後賽首輪淘汰獵鷹，勇士晉級年度總冠軍賽將和桃園璞園領航猿爭冠。

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獵鷹總教練柯納表示，「這一整季來，團隊的進步非常巨大，雖然離我們的目標還有一段距離，但大家的努力我都看見了，在休息室大家心碎的樣子我也都看見了，我們走在正確的道路上，明年我們如果能持續進步，就能夠做得更好。」

此戰攻下6分、5籃板、1抄截的謝宗融則表示，「恭喜我的前東家勇士晉級冠軍賽，這個賽季在這裡止步了，嚴格來說這是我的首次季後賽，我們會在休賽季持續強化自己，在下賽季讓大家看見更好的獵鷹，持續衝擊冠軍賽。」

本季在獵鷹獲得重用，日前也獲選聯盟年度防守第一隊肯定，謝宗融說，「整整3年沒辦法在球場上好好發揮，來到獵鷹後，教練讓我從谷底爬起來，也要我好好享受比賽帶來的快樂，因為有信心，我才能打得更好，感謝教練與台鋼集團，讓我在籃球路上重生了。」

關鍵字： 台南台鋼獵鷹謝宗融柯納PLG季後賽台籃

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