綠衫軍首輪強勢聽牌　布朗霸氣喊：盡快解決不回奧蘭多

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕冠軍波士頓塞爾提克28日在季後賽首輪交手奧蘭多魔術系列第4戰，綠衫軍靠著當家球星坦圖（Jayson Tatum）轟下37分、14籃板帶領下，塞爾提克最終107比98在客場擊敗魔術，系列賽3比1強勢取得聽牌優勢。此戰貢獻21分、11籃板、2抄截的布朗（Jaylen Brown）就表示，「我們必須盡快解決對手，不想再回到奧蘭多了！」

塞爾提克在季後賽首輪以3比1強勢領先魔術，賽後當家雙槍之一的布朗就直言，「我們必須盡快解決對手，因為大家都不想再回到魔術主場了！」

布朗透露，G4贏球的最大關鍵，就是當家球星坦圖（Jayson Tatum）在籃板保護上做得很棒，「我們今天沒有給對手太多二次進攻的機會，這是非常重要的關鍵，我們必須更注重身體對抗，努力搶下每一顆籃板球。」布朗如此說道。

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布朗也表示，「第4戰是很有趣的一場比賽，但這場比賽已經結束，接下來我們還能做得更好。」

目前季後賽首輪4戰，布朗平均能繳出23分、8籃板、1.5抄截，整體表現可說是相當穩健。

▲塞爾提克布朗霸氣高喊首輪不再回到奧蘭多出賽，要盡快解決魔術。（圖／路透）