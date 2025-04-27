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「士官長」巴特勒G4能不能打？　勇士主帥柯爾：真的是每日觀察

▲勇士巴特勒。（圖／路透）

▲勇士巴特勒G3選擇休兵，賽後總教練柯爾也親自說明目前狀態。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在季後賽首輪對上休士頓火箭之戰，意外空中失去重心重摔落地，造成骨盆挫傷的嚴峻傷勢，在27日季後賽第3戰因傷無法上陣，但勇士諸將仍奮力贏球，系列賽2比1領先。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）強調，「巴特勒目前真的是『每日觀察』，還不確定他是否能打週二的G4戰役。」

第2戰首節就因為抓籃板狀態下，遭火箭球員衝撞，造成空中失去重心並重摔落地，巴特勒今日季後賽首輪第3戰前，確認因傷無法上陣，但勇士仍在當家球星柯瑞（Stephen Curry）徹底燃燒，全場36分、7籃板、9助攻、2阻攻強勢發揮下，逆轉擊敗火箭，系列賽取得2比1領先。

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巴特勒此戰雖然隨隊在場邊替隊友加油打氣，但下一戰是否上陣，勇士總教練柯爾強調，「真的不確定巴特勒第4戰是否能夠上場，他的傷勢目前真的只能每日進行觀察。」

但根據美國記者史萊特（Anthony Slater）報導，今天G3賽前，巴特勒已經在勇士訓練球場進行了個人訓練，但醫療團隊最終決定讓他繼續休息，多幾天的時間讓身體恢復。

但預料巴特勒有高機率在G4於主場回歸，只要該役勇士能夠贏球，就能在系列賽取得3比1「聽牌」優勢。

▲火箭格林、勇士巴特勒。（圖／路透）

▲勇士今日在少了巴特勒情況下，仍在主場順利擊敗火箭。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士巴特勒士官長季後賽Jimmy Butler

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