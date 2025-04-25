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雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

▲雷霆季後賽前兩戰狂勝，但一哥吉爾吉斯-亞歷山大仍喊話不低估對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆落後29分照樣贏球，寫下NBA季後賽史上第二高逆轉分差勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA本季例行賽王者奧克拉荷馬雷霆，25日在季後賽首輪對上曼菲斯灰熊系列第2戰，上演一齣驚天逆襲，雷霆在一度落後29分情況下，成功逆轉以114比108擊敗灰熊，系列賽3勝0敗聽牌。而單場29分逆轉勝也寫下聯盟史上季後賽第二高的逆轉分差。不過排名史上第一的苦主，則是2019年金州勇士，他們當時在領先多達31分情況下，最終仍輸給洛杉磯快艇。

雷霆在季後賽前兩戰都順利贏球情況下，今日開拔前往灰熊主場踢館，但灰熊上半場氣勢如虹，一度在第二節尾聲取得69比40的大幅領先。

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但灰熊王牌球星莫蘭特（Ja Morant）一次快攻重摔落地不克再戰，也讓灰熊攻守全面崩盤，在莫蘭特受傷倒下後，灰熊僅打出40比67的得分攻勢，完全被雷霆擊潰，最終6分之差吞敗。

遭到29分大逆轉，也寫下聯盟季後賽史上第二大逆轉分差，不過距離季後賽史上最大苦主勇士，在2019年一度領先快艇「31分」，最終仍遭對手翻盤的聯盟史上最狂逆轉慘案，仍有一段差距。

不過對於灰熊來說，目前系列賽已經處在0勝3敗的絕對落後局面，若莫蘭特此戰傷退，後續恢復狀況不如預期，對於團隊戰力絕對是極大折損。

關鍵字： NBA季後賽雷霆灰熊29分勇士莫蘭特

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