快訊／勇士申訴無效　PLG宣布「鉑金推威希」未構成惡性犯規

▲鉑金出手推威希，PLG宣佈未構成惡性犯規。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃季後賽首戰，台北富邦勇士雖然贏球，但賽後執行教練吳永仁卻高分貝抨擊對手台南台鋼獵鷹洋將鉑金，在比賽中蓄意推了自家洋將威希，造成威希右手肘濺血，賽後緊急送醫縫合，並向聯盟正式提出申訴。不過稍早PLG聯盟宣布，鉑金並不符合惡性犯規中「不必要」的犯規動作，並未構成惡性犯規。

聯盟公告如下：

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關於季後賽G01勇士提出的申訴，聯盟召開審判委員會議，駁回勇士的申訴。詳細說明如下：

經多次回放與檢視台鋼獵鷹#33 鉑金於第四節剩餘1分56秒之動作，認為鉑金於當時仍有防守威希之可能性，且致力於比賽，為籃球之正常動作。根據惡性犯規之要件檢視而言，就鉑金之致力防守之行為，無法構成惡性犯規中非籃球正常動作之要件。針對其後續之動作，執法裁判以IRS系統回放檢視，認為鉑金之動作（右手往前推之動作）有造成過度的身體接觸，認為其僅為「過當」防守，故宣判違反運動道德犯規。以「過當」防守而言，其並不符合惡性犯規中「不必要」的犯規動作。

綜上所述，台鋼獵鷹#33 鉑金並不構成惡性犯規。

就聯盟立場而言，保護球員之身體安全為絕對首要原則，聯盟亦會加強宣導球團及球員勿作出致他人受傷之危險動作，以維護球員之身體安全。

聯盟在此感謝臺北富邦勇士積極與聯盟保持正向之溝通。

▲勇士威希昨日賽後傳出緊急赴醫院縫合傷口。（圖／PLG提供）