「一年錯誤不該被放大」　柯瑞亞談2017作弊事件力挺貝爾川入選名人堂

▲柯瑞亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人內野手柯瑞亞（Carlos Correa）自小在波多黎各長大，心中始終把貝爾川（Carlos Beltrán）視為偶像，卻從未想過有朝一日能與他並肩作戰；直到2017年，當時仍是新生代明星游擊手的柯瑞亞，與正值生涯最後一季的貝爾川一同效力太空人，並攜手奪下世界大賽冠軍，這段經歷深深影響了他日後的棒球之路。

柯瑞亞不僅在場上學習貝爾川的比賽方式，也效法他在場下的態度與對社區的影響力；貝爾川近日正式入選美國國家棒球名人堂，成為第6位獲此殊榮的波多黎各球員，與克萊門特（Roberto Clemente）、塞佩達（Orlando Cepeda）、阿洛瑪（Roberto Alomar）、羅德里奎茲（Iván Rodríguez）及馬丁尼茲（Edgar Martinez）齊名，也讓柯瑞亞感到與有榮焉。

柯瑞亞透露，自己在近日特地致電向貝爾川祝賀，並出席太空人年度球迷嘉年華時分享心情，「我會回顧當年和他一起打球時他做事的方式，並試著去效法他所做的很多事情；我也跟他說，我為他所完成的一切感到多麼驕傲，因為他對我來說是一位如此出色的榜樣。」

▲柯瑞亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

貝爾川2004年短暫效力太空人期間，以驚人的季後賽表現奠定傳奇地位，當年例行賽為球隊出賽90場，季後賽則狂敲8支全壘打，甚至締造連5場比賽開轟的紀錄；儘管他在2017年與太空人偷暗號風波有所牽連，仍無損其橫跨20季、效力7支球隊的卓越成就。

對此柯瑞亞直言，「當你回顧他在2017年的最後一個球季，如果你要主張他有19年具備名人堂水準的產出，我不認為一年的錯誤就應該讓你被排除在外；當你談到球員是否有機會進入名人堂時，我不覺得那一年應該被賦予更重的權重。」

和貝爾川一樣，柯瑞亞目前正處於他在太空人的第2段旅程；球隊在去年7月將他從雙城交易回來後，他立刻扛起休息室領袖角色，並為配合全明星游擊手潘尼亞（Jeremy Peña），轉戰三壘守備。

柯瑞亞也積極參與球隊規劃。他透露休賽季多次與總教練艾斯帕達（Joe Espada）共進午餐，針對球隊方向交換意見；太空人於2025年飽受傷兵潮所苦，最終以一場勝差無緣季後賽，終止連續8年晉級季後賽的紀錄。

「去年我們的傷兵實在太多了，我覺得當我回到球隊時，大家並沒有建立起能夠撐完整個球季所需要的日常規律，」柯瑞亞指出，「對於年輕球員，以及那些一段時間沒有經歷過這種狀況、也沒遇過太多傷勢的人來說，很容易就隨波逐流、每天只是走過場；但在比賽前後，其實有一些事情是我們必須去做的，而這正是我們將在春訓中實施的重點，一旦所有人都恢復健康，我真的覺得我們的球隊非常、非常出色。」

關鍵字： 休士頓太空人MLB偷暗號作弊世界大賽冠軍

