小熊頭號新秀被當4棒用！巴耶斯特羅斯季末爆發　主帥喊對他有信心

▲Moisés Ballesteros。（圖／達志影像／美聯社）

▲Moisés Ballesteros。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊農場頭號新秀巴耶斯特羅斯（Moisés Ballesteros），正準備在新賽季扮演更吃重的角色；上季尾聲，他在球隊關鍵時刻獲得大量出賽機會，不僅成功站穩大聯盟舞台，也讓總教練康索（Craig Counsell）對他的未來充滿期待。

回顧去年9月，當明星外野手塔克（Kyle Tucker）因右小腿拉傷缺陣時，這並不只是讓巴耶斯特羅斯從板凳獲得零星打擊機會而已；康索直接將這名年輕新秀排進先發打線，甚至在一段時間內安排他擔任第4棒，展現高度信任。

康索在本月稍早舉行的小熊球迷大會中表示：「我們其實對他要求滿多的；你可以看到他有時候在打線中的打擊位置，我認為這代表了對一名年輕打者很大的信心，而他也讓我們看到很多東西。」

▲Moisés Ballesteros。（圖／達志影像／美聯社）

巴耶斯特羅斯將以MLB Pipeline評選的小熊農場頭號新秀身分展開新球季，並在百大新秀榜中排名第55名。

他是芝加哥體系僅有的兩名百大新秀之一，另一位則是排名第58名的右投威金斯（Jaxon Wiggins）；相較於威金斯可能在夏天挑戰大聯盟初登板，巴耶斯特羅斯已被視為能夠立即為小熊帶來影響的戰力。

原本被視為小熊頂級潛力打者的外野手凱西（Owen Caissie），已在休賽季被交易至馬林魚，作為換取火球右投卡布雷拉（Edward Cabrera）的一部分，以強化先發輪值。

隨著凱西離隊，巴耶斯特羅斯在球隊打線中的定位更加明確，也為他爭取穩定出賽機會鋪平道路，成為康索在指定打擊上的重要選項之一。

除了指定打擊角色外，巴耶斯特羅斯也讓小熊在捕手位置上多了一個選擇；目前球隊捕手配置包括凱利（Carson Kelly）與阿瑪亞（Miguel Amaya），而巴耶斯特羅斯同時具備捕手與一壘守備經驗，戰術運用空間相當大。

康索說道：「使用他的方式有很多種，他的球棒，他在很年輕的時候就證明了可以勝任指定打擊；他的打擊能力足以擔任指定打擊，至於捕手的部分，今年他肯定會接更多比賽，我們需要他的進攻火力，以及左打帶來的進攻平衡。」

▲Moisés Ballesteros。（圖／達志影像／美聯社）

整體來看，巴耶斯特羅斯上季為小熊出賽20場，繳出打擊率2成98、上壘率3成94、長打率4成74的成績，包含2支全壘打、2支二壘打、1支三壘打、11分打點、9次保送與12分得分。

其中9月的14場比賽，他在代班塔克、協助球隊進行季末季後賽衝刺期間，打擊率高達3成33，擊出4支長打、貢獻5分打點，選到7次保送、跑回9分，OPS高達0.999。

這樣的表現其實早有跡可循；巴耶斯特羅斯在上季3A愛荷華出賽114場，打擊三圍為3成16／3成85／4成73，敲出13轟、29支二壘打、76分打點，並選到49次保送，僅吞下67次三振，展現成熟的進攻能力。

康索對此也給予高度評價：「他的擊球接觸非常多，而且球會飛向整個球場各個方向；最讓我印象深刻的就是球飛到哪裡，他不需要一定要拉打，面對各種球路，球都能往四面八方飛，然後就是大量而穩定的擊球接觸，這通常是一個很好的公式，而且他擊球很扎實。」

康索最後補充：「這三件事都是讓防守方很難應付的關鍵，而他在這麼年輕的年紀就已經做到了。」

關鍵字： 芝加哥小熊MLB

