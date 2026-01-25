運動雲

韓國主力強打金倒永傷後復出發豪語　「到了WBC不拚命才奇怪」

世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

起亞虎國家隊主力金倒永歷經多次傷勢折磨後，對於即將到來的2026年世界棒球經典賽（WBC）展現強烈企圖心。他坦言：「受傷那樣辛苦過，到了國家隊卻不拚命，反而才奇怪。」

金倒永在2024年迎來生涯高峰，單季出賽141場，繳出38轟、40盜、143得分的全能成績，成為KIA虎完成聯盟統一冠軍的重要功臣，也順利拿下年度MVP。不過，進入2025年後卻接連受到腿後肌傷勢困擾，整季僅出賽30場，一度讓外界擔心他的健康狀況。

對此，金倒永23日於金浦機場準備前往春訓地時受訪表示，目前身體狀態已無大礙，「現在訓練完全沒有問題，自己感覺是100%，腿後肌也沒有任何不舒服。」他也坦言，由於腿後肌傷勢容易復發，因此在訓練與日常生活中都會特別注意。

被看好是WBC韓國隊重要戰力的金倒永，也強調一旦披上國家隊戰袍，將全力以赴，「總教練並沒有在這方面特別擔心，只是球團代表比較多了一點顧慮。不過我認為，到了 WBC 卻不拼命跑，反而才奇怪。在國家隊的位置上如果不全力奔跑，我覺得那才不對。所以我會盡量用更聰明的方式，依照比賽狀況來好好表現。」

WBC韓國與日本、台灣、澳洲、捷克同組，面對可能包含大谷翔平在內的大聯盟強敵，金倒永表示：「當然會有期待感，我也非常投入地看了世界大賽）。但一旦站上WBC舞台，大家都是站在同一個位置上的球員，我會以同樣的心態迎戰。我相信只要我們不怯場，就能把該做的事情做好。」

【快嚇死】超車沒看路！汽車擦撞機車　騎士穩住平衡驚險一瞬

