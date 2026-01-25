「我現在終於體會冠軍滋味」　大谷翔平MVP2分20秒英文致詞全文

▲大谷翔平。（圖／道奇IG）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平24日（日本時間25日）出席由全美棒球記者協會（BBWAA）紐約分部主辦的晚宴，接受去年榮獲國聯MVP的表揚。大谷在約2分20秒的英文致詞中多次表達感謝，並提到世界冠軍的感受時表示：「我現在終於體會到成為冠軍是什麼滋味。」

這場晚宴為BBWAA年度例行活動，今年邁入第101屆，邀請當年度MVP、賽揚獎、新人王等得主齊聚一堂，也被譽為「棒球界的奧斯卡」。大谷在致詞中，首先感謝投票給他的記者與主辦單位，直言這座MVP對自己意義重大，能夠再次獲獎，代表過去一年的努力獲得肯定。

談到球隊與環境，大谷特別感謝道奇球團對他的信任，並向老闆馬克・華特、管理層、教練團與隊友致謝，「恭喜今晚一同獲獎的所有人，特別是1986年的紐約大都會隊。成為世界冠軍是什麼樣的感覺，我現在終於親身體會，那真的非常美好。恭喜你們40週年。」

在致詞尾聲，大谷將感謝獻給身邊最重要的人，包括經紀團隊、日本的家人，以及妻子真美子、女兒與愛犬Decoy（デコピン），感謝他們一直陪伴在側。「最後，我想感謝在日本的家人們。而最重要的，是我摯愛的妻子真美子、女兒，還有Decoy（デコピン）。謝謝你們一直陪伴在我身邊。」致詞結束後，大谷與真美子夫人一同離開會場，當天紐約氣溫低至零下10度，外界推測因寒流與大雪預報，行程因此提早結束。

Shohei Ohtani accepts the 2025 National League MVP Award! pic.twitter.com/w9KhoUSViZ — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) January 25, 2026

以下為大谷翔平的致詞全文翻譯：

（向頒獎人）湯姆致上感謝，謝謝你的介紹與溫暖的話語。

同時也感謝BBWAA的各位，舉辦這麼棒的活動，並且總是熱情地歡迎我們。恭喜第101屆活動圓滿舉行。

感謝所有投票給我的記者們。這座MVP對我而言意義非凡，能再次獲獎，對我來說真的具有非常重大的意義。也由衷感謝所有肯定我為了這座MVP所付出努力與奮鬥的每一位。

也恭喜今晚一同獲獎的所有人，特別是1986年的紐約大都會隊。成為世界冠軍是什麼樣的感覺，我現在終於親身體會，那真的非常美好。恭喜你們40週年。

我要感謝道奇隊這個組織，謝謝你們相信我、接納我的願景。今晚在場的球隊老闆馬克・華特先生，以及所有老闆團隊成員、管理階層都在此，包括安德魯・佛里德曼與布蘭登・高姆斯。也感謝整個賽季一路支持我、鼓勵我的隊友與教練團。

同時，也要感謝所有在幕後默默付出的道奇工作人員，特別是今晚也在場的艾爾・賈西亞，我由衷敬佩你們每一位。

接著要感謝我的支援團隊，首先是我的經紀人奈茲・瓦雷羅，謝謝你的付出，也感謝今晚一同出席的莉茲。以及CAA的各位，特別是日高馬特、喬伊・懷特、安雅、卡莉，還有整個團隊，謝謝你們的支持。

最後，我想感謝在日本的家人們。而最重要的，是我摯愛的妻子真美子、女兒，還有Decoy（デコピン）。謝謝你們一直陪伴在我身邊。