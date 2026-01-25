運動雲

>

「我現在終於體會冠軍滋味」　大谷翔平MVP2分20秒英文致詞全文

▲大谷翔平。（圖／道奇IG）

▲大谷翔平。（圖／道奇IG）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平24日（日本時間25日）出席由全美棒球記者協會（BBWAA）紐約分部主辦的晚宴，接受去年榮獲國聯MVP的表揚。大谷在約2分20秒的英文致詞中多次表達感謝，並提到世界冠軍的感受時表示：「我現在終於體會到成為冠軍是什麼滋味。」

這場晚宴為BBWAA年度例行活動，今年邁入第101屆，邀請當年度MVP、賽揚獎、新人王等得主齊聚一堂，也被譽為「棒球界的奧斯卡」。大谷在致詞中，首先感謝投票給他的記者與主辦單位，直言這座MVP對自己意義重大，能夠再次獲獎，代表過去一年的努力獲得肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到球隊與環境，大谷特別感謝道奇球團對他的信任，並向老闆馬克・華特、管理層、教練團與隊友致謝，「恭喜今晚一同獲獎的所有人，特別是1986年的紐約大都會隊。成為世界冠軍是什麼樣的感覺，我現在終於親身體會，那真的非常美好。恭喜你們40週年。」

在致詞尾聲，大谷將感謝獻給身邊最重要的人，包括經紀團隊、日本的家人，以及妻子真美子、女兒與愛犬Decoy（デコピン），感謝他們一直陪伴在側。「最後，我想感謝在日本的家人們。而最重要的，是我摯愛的妻子真美子、女兒，還有Decoy（デコピン）。謝謝你們一直陪伴在我身邊。」致詞結束後，大谷與真美子夫人一同離開會場，當天紐約氣溫低至零下10度，外界推測因寒流與大雪預報，行程因此提早結束。

以下為大谷翔平的致詞全文翻譯：

（向頒獎人）湯姆致上感謝，謝謝你的介紹與溫暖的話語。

同時也感謝BBWAA的各位，舉辦這麼棒的活動，並且總是熱情地歡迎我們。恭喜第101屆活動圓滿舉行。

感謝所有投票給我的記者們。這座MVP對我而言意義非凡，能再次獲獎，對我來說真的具有非常重大的意義。也由衷感謝所有肯定我為了這座MVP所付出努力與奮鬥的每一位。

也恭喜今晚一同獲獎的所有人，特別是1986年的紐約大都會隊。成為世界冠軍是什麼樣的感覺，我現在終於親身體會，那真的非常美好。恭喜你們40週年。

我要感謝道奇隊這個組織，謝謝你們相信我、接納我的願景。今晚在場的球隊老闆馬克・華特先生，以及所有老闆團隊成員、管理階層都在此，包括安德魯・佛里德曼與布蘭登・高姆斯。也感謝整個賽季一路支持我、鼓勵我的隊友與教練團。

同時，也要感謝所有在幕後默默付出的道奇工作人員，特別是今晚也在場的艾爾・賈西亞，我由衷敬佩你們每一位。

接著要感謝我的支援團隊，首先是我的經紀人奈茲・瓦雷羅，謝謝你的付出，也感謝今晚一同出席的莉茲。以及CAA的各位，特別是日高馬特、喬伊・懷特、安雅、卡莉，還有整個團隊，謝謝你們的支持。

最後，我想感謝在日本的家人們。而最重要的，是我摯愛的妻子真美子、女兒，還有Decoy（デコピン）。謝謝你們一直陪伴在我身邊。

關鍵字： 大谷翔平國聯MVP道奇隊世界冠軍BBWAA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

美聯東區競爭白熱化　MLB官網點名洋基重返王座5大關鍵

美聯東區競爭白熱化　MLB官網點名洋基重返王座5大關鍵

【經過都摸一下】朝聖霍諾德爬101遇延期！民眾現場測試：根本抓不住

熱門新聞

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

讀者回應

﻿

熱門新聞

1離奇！　太陽布克「沒看路」大扭傷退

2山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

3猴子鳥糞亂入印度賽　林俊易隔絕風險有絕招

4李丹妃首度特攻應援　對曾文鼎印象深

5小珍奶發新歌告白粉絲

最新新聞

1日本最後11人？預測雙和製大砲

2美媒爆米勒成天使潛在交易目標

3最年輕1500顆三分　唐西奇回前東家率隊逆轉勝

4小熊頭號新秀被當4棒用！

5韓國主砲：到國家隊不拚命才奇怪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366