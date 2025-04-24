快訊／吳永仁暴怒！　痛批鉑金危險動作害威希緊急送醫

▲勇士主帥吳永仁賽後怒批獵鷹洋將鉑金危險動作，害威希賽後緊急送醫。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

「我非常的生氣！威希是我最重要的中鋒，鉑金那是什麼意思，聯盟要不要懲處？」勇士執行教練吳永仁賽後記者會上，怒批對手獵鷹洋將鉑金在終場前1分56秒犯規後「推」了威希一把，讓威希倒地後右手肘出血，賽後緊急送醫縫合。吳永仁表示，「我非常嚴厲譴責鉑金，做出這樣不保護球員的動作，賽後也已經向聯盟提出申訴。」

勇士在季後賽首輪對上獵鷹首戰，末節一度打出24比7反擊，最終91比79逆轉奪勝，系列賽取得1比0領先。

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但賽後勇士主帥吳永仁卻痛批終場前1分56秒，獵鷹洋將鉑金在威希上籃時犯規，卻出現出手推威希的動作，當下威希在底線處倒地，且右手肘明顯有傷口出血狀況。

▲獵鷹鉑金危險犯規動作，賽後讓勇士主帥吳永仁大表不滿。（圖／PLG提供）

吳永仁表示，「我非常嚴厲譴責鉑金的犯規，我們賽後也已經跟聯盟申訴，希望檢視這樣的犯規，季後賽前我們和領航猿、獵鷹開會，共識就是要保護球員安全，我們贏12分，他還做出這種傷害球員的動作，我要怎麼保護球員，威希已經送醫院縫針了，我嚴厲譴責他這個不合運動精神的犯規。」

吳永仁無奈表示，「我非常的生氣，他是我最重要的中鋒，那是什麼意思，聯盟要不要懲處？」

根據PLG聯盟表示，根據聯盟規章，賽後本場場控委員、主裁判、裁判長3人就可以開會針對此申訴進行檢視，是否升級做出後續處分，因此明天第2戰賽前，相關裁決就會出爐。

▲勇士威希右手肘部位出血，賽後緊急送醫縫合。（圖／PLG提供）