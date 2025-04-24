職籃生涯首度獲獎　年度防守第一隊謝宗融形容是「重生的一季」

▲謝宗融轉戰獵鷹，獲得本季PLG職籃年度防守第一隊肯定。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

本季轉戰獵鷹成為「台鋼魔獸」，現年29歲的本土長人謝宗融獲得球隊大幅重用，例行賽場均8籃板不僅成為聯盟本土籃板王，日前也獲得本季聯盟「年度防守第一隊」獎項肯定。謝宗融表示，「過去兩季自己沒什麼上場機會，這季來到獵鷹，就像是重生的一季！」

現年29歲，身高199公分的謝宗融，過去曾在SBL超級籃球聯賽成為年度MVP，過去兩季轉戰PLG職籃常勝軍台北富邦勇士，不過並未獲得太多上場機會，上賽季結束後離隊投入日本職籃，但為了照顧母親，最終選擇放棄赴日發展機會，並改加入獵鷹效力。

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本季謝宗融在獵鷹獲得大量上場機會，場均7.3分、8籃板、1抄截，場均籃板位居聯盟所有本土球員之冠，場上奮戰表現也獲得年度防守第一隊獎項肯定。

謝宗融說，「本季像是重生的一季，感謝教練給我很多機會，我也很享受上場比賽的感覺。」

季後賽首輪交手前東家勇士，謝宗融笑說，「算是熟悉又陌生，我有跟到3連霸的那一個賽季，對於當時的季後賽盛況印象深刻。」

「來到季後賽，多少還是有些緊張感，但更要告訴自己要平常心，加上我們隊上其實有季後賽經驗的選手並不多，但還是要認真面對比賽。