快訊／勇士巴特勒意外重摔傷退　火箭格林爆發砍38分領軍G2奪勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在季後賽首輪對上休士頓火箭第2戰，首節就面臨「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）空中失去重心並重摔落地，造成骨盆挫傷此戰確定無法回歸，在巴特勒傷退下，勇士一路挨打，末節一度又落後達20分，首戰僅拿7分的火箭格林（Jalen Green）全場砍進8記三分球狂轟38分帶領下，火箭最終109比94贏球扳平戰局。

▲火箭季後賽首輪G2強勢擊敗勇士，系列賽扳平戰局。（圖／路透）

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首戰順利完成「下剋上」拿下勝利的勇士，今日持續與火箭展開第2戰交鋒，但此戰灣區大軍卻面臨危機，巴特勒在首節僅出賽7分52秒，就因為一次衝搶籃板，遭意外被撞倒的對手湯普森衝撞，巴特勒在空中失去重心並且重摔落地，尾椎及骨盆處明顯受到衝擊，久久無法起身，隨後也緊急退場治療。

第2節時轉播單位傳出消息，確認巴特勒因骨盆挫傷，此戰無法回歸。留下此戰3分、2籃板數據。

▲勇士「士官長」巴特勒首節就意外重摔傷退。（圖／路透）

勇士在少了巴特勒這員大將後，戰況明顯不利，上半場一度落後達20分，僅能靠球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）砍下11分、5助攻苦追，但火箭靠著格林（Jalen Green）砍下15分、4助攻領軍下，半場以60比46取得雙位數領先。

下半場開打後，勇士持續靠著柯瑞單打追分，但火箭擺脫首戰「貧攻」標籤後，整體表現恢復西區第2種子水準，勇士雖然嘗試追到11分差，但火箭砍將格林一次強勢爆扣帶起團隊氣勢，隨後他又遠飆三分彈命中，在他單節轟下15分，前3節打完就拿下30分情況下，火箭87比71持續領先。

末節開打後，火箭開局又是4比0攻勢，進行至9分44秒就再度拉開20分領先優勢，但勇士不放棄再度追到12分差。隨後剩下7分16秒時，火箭格林明顯朝向勇士格林（Draymond Green）揮肘，遭吹1級惡性犯規。

戰況白熱化情況下，隨後又輪到勇士格林遭吹技術犯規，但此時火箭格林再度三分球命中，終場前5分23秒格林又是快攻瀟灑上籃，將領先擴大來到99比80。

隨後格林飆進個人本場第8顆三分球，又將領先再次擴大至20分，勇士暫停過後撤下柯瑞等主力陣容，宣告提前棄守此戰，火箭也順利在主場拿下本季的季後賽首勝，雙方系列賽戰成1比1平手局面。

火箭全場以格林25投13中，包含命中8顆三分球，砍下38分、4籃板、6助攻最佳，森根17分、16籃板、7助攻、2抄截。勇士方面，柯瑞砍下20分、5籃板、9助攻，但全場發生多達6次失誤。

▲勇士柯瑞此戰攻下20分、5籃板、9助攻。（圖／路透）