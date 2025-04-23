快訊／打敗其他3隊　富邦勇士隊史首奪PLG年度最佳主場

▲富邦勇士擊敗其他3隊，隊史首度拿下年度主場肯定。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃23日公布年度教練、年度GM獎項以及年度主場3大獎項，年度教練、年度GM都由桃園璞園領航猿成員獲得，至於年度主場則是台北富邦勇士擊敗其餘3隊，隊史首度獲得年度主場肯定。

台北富邦勇士以高規格致力打造職業規格賽事、推動主場經營，本季勇士主場在場館燈光、硬體、周邊活動等各方面不斷優化，更特別引進NBA、MLB同款的Gift Tank禮物車，將精美好禮送至球場各角落，增加與現場球迷的互動性，成為台籃史上首支使用禮物車的球團。

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本季勇士共有5檔主題活動，包含「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」韓國主題週，邀請韓國知名啦啦隊隊來台應援，以及豐富有趣的「浪LIVE 直播 x Fubon Angels Super Power」女孩日活動等，規劃各式各樣的主題活動，吸引大批粉絲進場支持。

本季勇士例行賽進場總人數高達70488位，每場平均吸引5874名球迷進場，連續5年進場人數高居聯盟第一。

本季主場亮眼的表現，讓勇士在年度主場票選（記者投票結果佔30%、球迷投票結果佔70%），記者投票（得票率14.7%）及球迷投票（得票率31.5%）均領先各隊，最後以總得票率46.2%、首度拿下PLG的年度主場。