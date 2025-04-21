「士官長」巴特勒寫季後賽超神紀錄　僅次於喬丹、威少排史上第3

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士21日在季後賽首輪對上休士頓火箭首戰開出紅盤95比85贏球，除了「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）飆出全場最高31分外，勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也進帳25分、7籃板、6助攻、5抄截，同樣成為贏球關鍵。連同此戰在內，巴特勒生涯第3度在季後賽寫下單場至少「25分、5籃板、5助攻、5抄截」，在歷史上僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、衛斯布魯克（Russell Westbrook），排名NBA史上第3位。

勇士此戰完成「下剋上」戲碼，在季後賽首戰就撂倒西區第2種子火箭，雖然第3節一度領先對手超過20分，但勇士決勝期遭遇火箭步步進逼，關鍵時刻正是巴特勒跳出，攻守兩端都有強勢表現，才幫助勇士穩住勝果。

此戰巴特勒出賽全場最高的42分13秒，19投10中砍下25分、7籃板、6助攻、5抄截表現全面。

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勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就表示，「巴特勒非常自信、沈著，他總是相信我們會贏得勝利，身為聯盟最優秀球員之一，他所做的不僅僅是得分和數據而已。」

巴特勒此戰也寫下個人季後賽第3次單場至少「25分、5籃板、5助攻、5抄截」，在聯盟歷史上僅次於喬丹（8次）、衛斯布魯克（4次），排名史上第3位。

▲巴特勒再度寫下NBA季後賽超狂紀錄。（圖／路透）