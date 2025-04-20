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連兩戰找不到準星！　特攻「貧攻+防守失常」拚季後賽最大危機

▲國王林書豪、桑尼，特攻林韋翰、飛馳、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻主力控衛林韋翰傳出右腳踝扭傷，所幸並無大礙。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

昨日對上夢想家，團隊命中率僅有33.3％，特攻今（20日）主場迎戰聯盟龍頭國王，全場投籃命中率更低到僅有29.4%，最終也以32分之差慘敗。特攻執行教練莫米爾賽後無奈表示，「不確定團隊發生了什麼狀況，而且連續兩戰都讓對手拿下超過110分，這對我們來說真的很反常。」

面對爭取季後賽門票的白熱化階段，特攻本周主場2連戰都以吞敗收場，且今日交手國王甚至是下半場合計僅拿27分，最終以32分之差輸球。

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特攻執行教練莫米爾無奈表示，「上半場我們是在打籃球，但下半場不是，後面兩節的狀況對我來說真的很煎熬，我不知道團隊發生了什麼事，昨天和今天這兩場，都出了些問題，也都讓對手單場拿下超過110分的得分，通常我們都能將對手得分限制在86分上下，我們需要在之後的練習趕快找到方法改進。」

莫米爾指出，下半場團隊三分球20次出手僅中2球（全場43投8中），如果沒辦法在空檔時刻把球投進，這樣真的很難打比賽。

由於此戰輸球，特攻和雲豹已無勝差，雲豹只要稍晚能夠贏球，戰績就能站上例行賽第4位。而對特攻更大的考驗在於，此戰球隊主控「魔術師」林韋翰雖然拿下11分、2籃板、4助攻、1抄截，但首節就意外扭傷右腳踝，賽後緊急治療冰敷，也未出席記者會。

▲國王林書豪、桑尼，特攻林韋翰、飛馳、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻主帥莫米爾直言球隊必須在空檔出來情況下將球投進。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 特攻季後賽莫米爾林韋翰台籃TPBL

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