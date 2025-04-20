唐西奇輸球仍創紀錄　湖人季後賽首秀轟37分隊史第2高

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人20日在NBA首輪出師不利，對上明尼蘇達灰狼系列賽首戰以95比117大比分敗北。但此戰湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）仍大發神威，斬獲全場最高37分外帶8籃板、2抄截。單場37分的表現，也讓唐西奇寫下湖人隊史季後賽首秀第2高分紀錄，而隊史首次在季後賽得分最高者不是別人，正是傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的46分。

唐西奇季中加盟湖人後，幫助紫金軍團一路挺進搶下西區第3種子，在季後賽首戰團隊火力面臨挑戰時，唐西奇仍展現強大得分爆發力，全場22投12中，包含三分球10投5中，全場拿下37分外帶8籃板、2抄截，依舊成為湖人最強得分保證。

唐西奇在加盟湖人的首場季後賽，就砍下單場37分表現，也成為隊史季後賽首秀單場得分第2多的選手，湖人隊史首秀單場得分最高者，則是退役傳奇中鋒歐尼爾，他在1997年加盟湖人的季後賽首秀，對上拓荒者之戰單場轟下46分，是湖人隊史季後賽首秀單場最高分表現。

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另外，唐西奇也成為湖人隊史第3位在季後賽單場至少砍下35分，並投進5顆三分球的好手，前兩位正是湖人的兩大球星，包括「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）以及詹姆斯（LeBron James）。

▲湖人唐西奇轟下37分，寫下隊史季後賽首秀次高得分表現。（圖／路透）