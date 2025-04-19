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快訊／夢想家18記三分彈轟垮特攻　馬建豪轟22分卻提早驅逐出場

▲夢想家馬建豪、林俊吉，特攻飛馳、謝亞軒、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家馬建豪此戰砍進5顆三分球進帳22分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

逐漸進入例行賽白熱化階段的TPBL職籃，19日新北中信特攻在主場迎戰近期苦吞3連敗的福爾摩沙夢想家來訪，兩隊都要爭取最佳季後賽種子排名情況下，雙方打來火藥味十足，夢想家在全場18記三分球加持下，最終113比95贏得勝利，但全場砍下22分的馬建豪，卻是在末節因為1次技術犯規、1次違反運動精神犯規，提早奪權出場。

此戰開賽雙方就呈現激烈肉搏，首節進行剩下9分5秒，夢想家龍查「撂倒」特攻奈森，所幸事態並未擴大。但夢想家靠著馬建豪快攻單臂爆扣，取得12比6領先。但特攻展現韌性，此節末段靠施晉堯連續進球追分，但首節打完夢想家仍以28比20保持領先。

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第2節夢想家靠著團隊戰力，拉開12領先，但特攻持續追分，黃泓瀚三分彈破網，飛馳強勢切入得手，謝亞軒三分球命中後，特攻緊咬5分差不放。

▲夢想家馬建豪、林俊吉，特攻飛馳、謝亞軒、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻飛馳轟下全場之冠的37分、7籃板、4助攻。（圖／TPBL職籃提供）

但夢想家穩紮穩打，又拉開12分大幅領先，不過特攻仍靠當家射手謝亞軒外線追分，半場打完夢想家以48比38壓制地主特攻。

下半場開打後，夢想家連續三分球命中，帶起一波19比6攻勢，將領先擴大來到23分之多，但特攻飛馳此節尾聲飆進三分球，特攻縮小差距來到13分，不過馬建豪三分彈攻勢又稍稍澆熄對手氣焰，3節打完夢想家仍以82比66維持領先。

末節開打，雙方三分球攻勢互轟，但終場前9分26秒馬建豪切入得手，但特攻奈森又差點和馬建豪槓上，雙方遭吹技術犯規火藥味再度出現，隨後馬建豪又遭吹違反運動精神犯規，累積1T1U奪權出場。

特攻把握機會，飛馳強勢單打切入，又將落後追到10分差。但夢想家終場前2分22秒貝奇三分球命中，穩住夢想家19分領先優勢，最終夢想家展現強大得分爆發力，以113比95攻破特攻主場，也順利終止3連敗。

▲夢想家馬建豪、林俊吉，特攻飛馳、謝亞軒、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家順利終止3連敗，暫時穩住例行賽第2名席次。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL夢想家馬建豪林俊吉特攻謝亞軒施晉堯飛馳台籃

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