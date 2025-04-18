4大韓流女神加入台啤雲豹　金娟婷領軍抵台超人氣

▲韓國人氣啦啦隊抵台，由左至右依序為金佳垠、金娟婷、金眞娥、李珠熙。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹將於本週末盛大舉辦永豐銀行「打詐最永，豐行國際」主題日，為了增添更多「國際」元素，永豐銀行特別邀請4名現役韓籍人氣啦啦隊成員來台共襄盛舉，啦啦隊成員與隨行團隊已於今(18日)抵達桃園國際機場，受到現場接機球迷與旅客的熱情歡迎，掀起來台第一波「韓」流熱潮。

此次來台的4名職棒啦啦隊成員皆來自韓國職棒KBO，分別為：韓華鷹金娟婷、NC恐龍李珠熙與金佳珢，及KT巫師金眞娥，都是韓職人氣與實力兼具的啦啦隊代表，先前來台時曾造成轟動，她們此次來台參與雲豹活動，不僅增添話題性，估計更將為本週主題日帶來更多正面助益。

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台啤永豐雲豹為表達對遠道而來的國際貴賓展現最高誠意，特別安排4名啦啦隊成員與隨行團隊入住五星級「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」，飯店總經理王膺傑說，「今年很榮幸能夠與雲豹合作，我們期盼能跟在地職業球隊攜手帶起桃園的運動健康風氣，因為威斯汀的品牌目標一直都想要帶給賓客們在健康、身心靈上的放鬆，希望能與啦啦隊的陽光形象做一個結合，很開心能有這個機會與球團一起用最高規格的方式接待四位韓國人氣啦啦隊，並展現台韓友好的決心。」

本週末舉辦的永豐銀行「打詐最永，豐行國際」主題日，除了有豐富的主題環廊活動以及中場LOGO SHOT中場投籃挑戰，還有4名韓國人氣啦啦隊成員也將在球場帶來精采演出，勢必成為全場「嬌」點，豹迷們千萬不可錯過這場結合籃球、金融與國際文化的熱血主題週！



