領航猿終於要回冠軍賽主場優勢　卡米諾斯：這件事沒有贏家

▲國王、領航猿「王猿做伙」BCL共用新莊主場。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽，日前因為聯盟公布「初版」賽程，拿下頭號種子的桃園璞園領航猿卻失去應有的主場優勢。引發球迷熱議討論。18日PLG聯盟終於公布最新版賽程，領航猿要回原有的總冠軍G1、G2主場優勢。對此，領航猿總教練卡米諾斯強調，「我對這件事確實不開心，所以我必須為球員爭取，但這件事我認為沒有贏家！」

領航猿本季在PLG戰績一路獨走，最終拿下例行賽龍頭與季後賽頭號種子席位，但根據聯盟公布的初版總冠軍賽程，領航猿若面對對手為台北富邦勇士時，不僅沒有G1、G2主場優勢，還必須在總冠軍賽期間，飛往蒙古進行BCL客場賽事，也讓球隊主帥卡米諾斯日前在記者會上公開炮轟聯盟，認為這樣的賽程對於領航猿並不公平。

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PLG聯盟今日公布最新版總冠軍賽程，領航猿要回G1、G2主場優勢，且若在對手為勇士情況下，總冠軍第6戰勇士主場由於和平館因世壯運無法使用，也確定將改往桃園巨蛋進行。

對此，卡米諾斯今日表示，「我認為這件事，沒有人是贏家，我不喜歡講這些，但為了球員與桃園的球迷，我必須在日前的記者會上說出這些話。」

領航猿副領隊兼球團發言人陳信安則表示，「大家都是一個屋簷下，一定會有人吃虧一點，但回到最初的想法，都是稀物聯盟更好，我們也一起努力讓賽事更完美，希望找出現況下的最佳方案。」

談到卡米諾斯今日終於「笑容滿面」，陳信安強調，「卡總心情一直都很好，這次主要還是因為前有BCL賽事，後面又有世壯運，但既然換了一個方案，就以聯盟公告為主。」

▲領航猿主帥卡米諾斯認為總冠軍賽程不斷變更，沒有任何贏家。（圖／PLG資料照）