運動雲

>

領航猿終於要回冠軍賽主場優勢　卡米諾斯：這件事沒有贏家

▲領航猿、國王BCL，艾夫伯。（圖／記者杜奕君攝）

▲國王、領航猿「王猿做伙」BCL共用新莊主場。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽，日前因為聯盟公布「初版」賽程，拿下頭號種子的桃園璞園領航猿卻失去應有的主場優勢。引發球迷熱議討論。18日PLG聯盟終於公布最新版賽程，領航猿要回原有的總冠軍G1、G2主場優勢。對此，領航猿總教練卡米諾斯強調，「我對這件事確實不開心，所以我必須為球員爭取，但這件事我認為沒有贏家！」

領航猿本季在PLG戰績一路獨走，最終拿下例行賽龍頭與季後賽頭號種子席位，但根據聯盟公布的初版總冠軍賽程，領航猿若面對對手為台北富邦勇士時，不僅沒有G1、G2主場優勢，還必須在總冠軍賽期間，飛往蒙古進行BCL客場賽事，也讓球隊主帥卡米諾斯日前在記者會上公開炮轟聯盟，認為這樣的賽程對於領航猿並不公平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PLG聯盟今日公布最新版總冠軍賽程，領航猿要回G1、G2主場優勢，且若在對手為勇士情況下，總冠軍第6戰勇士主場由於和平館因世壯運無法使用，也確定將改往桃園巨蛋進行。

對此，卡米諾斯今日表示，「我認為這件事，沒有人是贏家，我不喜歡講這些，但為了球員與桃園的球迷，我必須在日前的記者會上說出這些話。」

領航猿副領隊兼球團發言人陳信安則表示，「大家都是一個屋簷下，一定會有人吃虧一點，但回到最初的想法，都是稀物聯盟更好，我們也一起努力讓賽事更完美，希望找出現況下的最佳方案。」

談到卡米諾斯今日終於「笑容滿面」，陳信安強調，「卡總心情一直都很好，這次主要還是因為前有BCL賽事，後面又有世壯運，但既然換了一個方案，就以聯盟公告為主。」

▲領航猿卡米諾斯、白曜誠。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿主帥卡米諾斯認為總冠軍賽程不斷變更，沒有任何贏家。（圖／PLG資料照）

關鍵字： 領航猿卡米諾斯陳信安國王PLGBCL主場優勢總冠軍賽台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

拳后林郁婷回母校助陣　文化大學誓師出征全大運

拳后林郁婷回母校助陣　文化大學誓師出征全大運

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

一直被「酸」的莫爾曼爆砍30分　許皓程：知道他是好的領導者

一直被「酸」的莫爾曼爆砍30分　許皓程：知道他是好的領導者

鼻梁骨斷裂、縫10針　林書緯變身「面具俠」仍在適應中

鼻梁骨斷裂、縫10針　林書緯變身「面具俠」仍在適應中

國王本季首度2連敗　林書豪自責喊話：身為領袖該做更好

國王本季首度2連敗　林書豪自責喊話：身為領袖該做更好

大讚台裔陳凱玲登上WNBA殿堂　林書豪：這故事很酷會持續關注

大讚台裔陳凱玲登上WNBA殿堂　林書豪：這故事很酷會持續關注

快訊／發高燒的莫爾曼爆發砍30分　戰神賞龍頭國王本季首度2連敗

快訊／發高燒的莫爾曼爆發砍30分　戰神賞龍頭國王本季首度2連敗

兩聯盟最強一票看到底　領航猿、國王啦啦隊限定夢幻合體

兩聯盟最強一票看到底　領航猿、國王啦啦隊限定夢幻合體

金娟婷、金佳珢領銜　雲豹主題周4大韓流啦啦隊金釵報到

金娟婷、金佳珢領銜　雲豹主題周4大韓流啦啦隊金釵報到

獵鷹揮軍PLG季後賽　「REDEFINE」整裝再出發

獵鷹揮軍PLG季後賽　「REDEFINE」整裝再出發

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

熱門新聞

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

林維恩12上12下狂飆9K！奪生涯首勝稱霸聯盟雙冠王

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

「台灣怪力男」李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰改判超搶鏡

羅華韋衰遇連環車禍　傷口感染影響復原進度

該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

讀者回應

﻿

熱門新聞

110年啦啦隊生涯引退　橘兒淚崩謝球迷

2林維恩12上12下飆9K！奪首勝稱霸雙冠

3湖人季後賽名單確定！布朗尼扮「蟻人」

4李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰

5羅華韋衰遇連環車禍　傷口感染影響復原

最新新聞

1熱刺1比0力退法蘭克福晉級歐霸4強

2奇澤姆不爽好球帶在比賽期間違規發文

3國王阿北來了　艾夫伯預告BCL飆分

4領航猿要回主場優勢　卡總稱沒有贏家

5魔術強森為湖人憂心　坦言最怕「蟻人」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366