國王本季首度2連敗　林書豪自責喊話：身為領袖該做更好

▲國王本季首度吞下2連敗，林書豪自責沒扛起領袖責任。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

揮別前役「15投0中」全場僅拿3分低潮，林書豪16日作客對上台北台新戰神之戰找回穩定表現，全場攻下17分、3籃板、5助攻、4抄截，但所屬新北國王卻以83比107輸球，慘吞本季首度2連敗。賽後林書豪自責表示，「我自己身為領袖，沒有做到我該做的，現在就是自己要調整，身為領袖要打得更好！」

前役寫下來台後表現最慘一役，全場15投0中僅拿3分，林書豪此戰迅速調整，雖然多次在激烈衝撞中痛苦倒地，但全場仍有17分、3籃板、5助攻、4抄截穩定表現，但國王卻以24分輸球，慘吞本季首次2連敗。

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賽後國王總教練萊恩強調，「現在每支球隊都在為季後賽資格用盡全力拚戰，我們今天整體發揮非常糟糕，我沒讓大家準備好奮戰，近兩戰我們有大約50次失誤（此戰22次失誤），因為失誤太多導致無法贏球。」

林書豪則說，「我同意萊恩總教練說的每句話，我自己身為領袖，沒做到我該做到的，我對別人沒有太多的話，現在就是自己要調整，身為領袖要打得更好，我們現在沒有比對手拚，我自己很難接受。」

▲林書豪強調現階段必須先從自己調整。（圖／TPBL職籃提供）