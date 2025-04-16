運動雲

>

整季2勝的鋼鐵人　艾賽亞、喬迪卻包辦PLG年度5大數據獎項

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪包辦本季PLG職籃5項年度數據大獎。（圖／記者杜奕君攝）

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪包辦本季PLG職籃5項年度數據大獎。（圖／PLG提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃16日公布2024-25賽季年度數據獎項，整季僅繳出2勝22敗，創下聯盟史上最慘戰績、最低勝率的高雄鋼鐵人，陣中兩名洋將艾賽亞、喬迪，卻包辦了所有個人年度數據獎項。其中艾賽亞拿下年度得分王、年度助攻王，喬迪更是一舉囊括年度籃板王、年度抄截王、年度阻攻王3大獎，鋼鐵人也成為PLG聯盟史上首支單季拿下5個年度數據獎項隊伍。

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪包辦本季PLG職籃5項年度數據大獎。（圖／記者杜奕君攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季加盟鋼鐵人的艾賽亞，華麗的運球搭配多元的進攻手段，讓他在得分上屢創本季新高。總計艾賽亞本季有3場得分突破40分大關，其中在G45更是拿下45分創下本季聯盟個人單場得分紀錄。

除了是得分萬花筒之外艾賽亞也樂於助人，憑藉其強大的進攻破壞力，時常帶球切入吸引防守然後分球給有空檔的隊友創造得分機會，最後艾賽亞以創聯盟紀錄、平均32.8分及8.4助攻拿下得分、助攻雙冠王。

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪包辦本季PLG職籃5項年度數據大獎。（圖／記者杜奕君攝）

有別於艾賽亞提供球隊無窮的進攻火力，同樣也是新加盟鋼鐵人的喬迪，則是帶給球隊穩定且鋼鐵般的防守。

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪包辦本季PLG職籃5項年度數據大獎。（圖／記者杜奕君攝）

喬迪在G13抓下30籃板創下本季聯盟個人單場籃板紀錄，也在G19單場送出7阻攻驚艷全場，而雖然在禁區討生活但依舊動作敏捷，在G36單場也有5抄截的精采表現，最後喬迪以平均17籃板、2.5阻攻、1.8抄截拿下籃板、阻攻及抄截三冠王。

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪包辦本季PLG職籃5項年度數據大獎。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： PLG艾賽亞喬迪年度數據獎項得分王助攻王籃板王抄截王阻攻王台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

卡總別氣！　陳建州預告PLG冠軍賽將有最新賽程版本

卡總別氣！　陳建州預告PLG冠軍賽將有最新賽程版本

NBA附加賽開打竟成一面倒　魔術25分痛宰老鷹挺進季後賽

NBA附加賽開打竟成一面倒　魔術25分痛宰老鷹挺進季後賽

確定了！因「場地塌陷」延期　HVL高中排球決賽改至24日屏東開打

確定了！因「場地塌陷」延期　HVL高中排球決賽改至24日屏東開打

快訊／打趴南韓金娜英　鄭怡靜直落四桌球世界盃首戰告捷

快訊／打趴南韓金娜英　鄭怡靜直落四桌球世界盃首戰告捷

台南長榮大學主辦全大運　27日起中華亞、奧運國手奮戰出擊

台南長榮大學主辦全大運　27日起中華亞、奧運國手奮戰出擊

本季代表作18分9籃板3助攻　勇士張鎮衙奪PLG職籃單周MVP

本季代表作18分9籃板3助攻　勇士張鎮衙奪PLG職籃單周MVP

快訊／32分鐘直落4撂倒對手　林昀儒桌球世界盃小組賽旗開得勝

快訊／32分鐘直落4撂倒對手　林昀儒桌球世界盃小組賽旗開得勝

新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

連季後賽都打不進的太陽開除主帥　下一步傳將交易杜蘭特、畢爾

連季後賽都打不進的太陽開除主帥　下一步傳將交易杜蘭特、畢爾

NBA新科「球衣王」是他　唐西奇的湖人球衣銷售創歷史

NBA新科「球衣王」是他　唐西奇的湖人球衣銷售創歷史

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息..喊話前妻：我幫妳做到了

熱門新聞

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇4安！扛431英尺超大號三分砲

2柯瑞帶傷連砍關鍵三分　勇士挺進季後賽

3專家預測WBC美國隊豪華陣容

4大谷穿42出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

5日媒預測WBC最強美國隊！

最新新聞

1獵鷹揮軍PLG季後賽　REDEFINE再出發

2台鋼天鷹公布隊史首位球員

3艾賽亞、喬迪　包辦PLG職籃5大數據獎

4坂本勇人打擊低迷　被下放巨人二軍

5莫蘭特忍傷硬打被讚擁有「獅心」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366