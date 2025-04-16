整季2勝的鋼鐵人　艾賽亞、喬迪卻包辦PLG年度5大數據獎項

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪包辦本季PLG職籃5項年度數據大獎。（圖／PLG提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃16日公布2024-25賽季年度數據獎項，整季僅繳出2勝22敗，創下聯盟史上最慘戰績、最低勝率的高雄鋼鐵人，陣中兩名洋將艾賽亞、喬迪，卻包辦了所有個人年度數據獎項。其中艾賽亞拿下年度得分王、年度助攻王，喬迪更是一舉囊括年度籃板王、年度抄截王、年度阻攻王3大獎，鋼鐵人也成為PLG聯盟史上首支單季拿下5個年度數據獎項隊伍。

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本季加盟鋼鐵人的艾賽亞，華麗的運球搭配多元的進攻手段，讓他在得分上屢創本季新高。總計艾賽亞本季有3場得分突破40分大關，其中在G45更是拿下45分創下本季聯盟個人單場得分紀錄。

除了是得分萬花筒之外艾賽亞也樂於助人，憑藉其強大的進攻破壞力，時常帶球切入吸引防守然後分球給有空檔的隊友創造得分機會，最後艾賽亞以創聯盟紀錄、平均32.8分及8.4助攻拿下得分、助攻雙冠王。

有別於艾賽亞提供球隊無窮的進攻火力，同樣也是新加盟鋼鐵人的喬迪，則是帶給球隊穩定且鋼鐵般的防守。

喬迪在G13抓下30籃板創下本季聯盟個人單場籃板紀錄，也在G19單場送出7阻攻驚艷全場，而雖然在禁區討生活但依舊動作敏捷，在G36單場也有5抄截的精采表現，最後喬迪以平均17籃板、2.5阻攻、1.8抄截拿下籃板、阻攻及抄截三冠王。