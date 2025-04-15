NBA新科「球衣王」是他　唐西奇的湖人球衣銷售創歷史

▲湖人唐西奇打破詹姆斯、柯瑞長年壟斷，成為本季NBA球衣銷售榜冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季例行賽正式劃下句點，東、西區列強將為緊接而來的附加賽、季後賽展開備戰。回顧本賽季例行賽最大焦點，首推「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）經由驚天交易案被送往洛杉磯湖人。而轉戰紫金軍團後，他也持續幫助湖人寫下佳績，甚至其專屬的77號湖人球衣，更是擊敗群雄，成為本季聯盟最暢銷球衣榜首。

在過去11年內，NBA商品榜銷售冠軍都由詹姆斯（LeBron James）或是柯瑞（Stephen Curry）壟斷榜首，但本季唐西奇空降湖人軍團，也讓他的77號湖人球衣熱銷長紅，根據《NBAStore.com》提供之資訊，該球衣成為本季最熱賣球衣，湖人的相關商品在銷售榜也是排名首位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，唐西奇也成為NBA史上首位拿下球衣銷售榜首的「國際球員」，這位來自斯洛維尼亞的全能好手，輝煌紀錄史又添一樁。

本賽季唐西奇加盟湖人後，一共出賽28場比賽，場均能攻下28.2分、8.1籃板、7.5助攻，與詹皇的雙核心連線，也成為湖人軍團戰績長紅的最大焦點與賣點。

▲湖人唐西奇的77號球衣，成為本季NBA最熱銷商品。（圖／達志影像／美聯社）