「豪」慘！林書豪單場15投0中　寫TPBL生涯最慘一役

▲新北國王林書豪單場15投0中，球隊慘敗收場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

昨日賽前50分鐘，才宣布因背部不適緊急休兵，新北國王當家球星林書豪13日復出，率領8連勝氣勢正旺的國王大軍在自家主場迎戰目前積極爭取季後賽資格的桃園台啤永豐雲豹。不料林書豪此戰卻寫下TPBL生涯至今最慘一役，全場林書豪15投0中，僅靠罰球拿下3分，國王下半場團隊攻守崩盤得分大當機，最終雲豹以87比68斬斷國王8連勝，雲豹也「超車」戰神，站上例行賽第5位。

昨日因背部出狀況休兵，林書豪此戰重返先發，整體狀況卻不在線，上半場9次出手全數落空，僅僅靠著罰球拿下2分。但對手雲豹整體狀況更差，上半場團隊命中率僅有24.4％，也讓國王以38比28領先。

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但雲豹下半場展開反撲氣勢，高錦瑋、克羅馬以及威廉斯攜手出擊，反觀國王則是攻守徹底走樣，團隊單節僅拿13分，也讓雲豹追成51平局面。

雲豹末節開打，更是在克羅馬帶領下打出12比0猛烈攻勢，加上王皓吉、林信寬連續三分球開火，雲豹最終就以19分之差逆轉贏球，收下近期3連勝。

在雲豹戰勝聯盟龍頭國王，加上稍早戰神以20分慘敗給海神後，雲豹也正式超越戰神，站上聯盟例行賽第5位。

此戰雲豹先發5人得分都達雙位數，克羅馬拿下全場最高27分、6籃板、7助攻、6抄截，高錦瑋17分、4籃板、3助攻、2抄截，威廉斯17分、16籃板、3抄截。

國王全場僅拿68分，以曼尼高19分、16籃板最高，沃許本12分、7籃板，至於林書豪則是全場15次出手全數落空，僅靠罰球拿下3分，另有11籃板、6助攻、3抄截。

▲雲豹擊敗聯盟龍頭國王，順利站上例行賽第5位。（圖／TPBL職籃提供）