265萬台幣補助款沒核撥　中華隊金恩盃國手葛藍喬安娜剩3000美金

▲中華隊第一單打葛藍喬安娜帶著左大腿傷勢，最後一仗仍奮力逆轉擊敗泰國一姊。(四維體育推廣教育基金會提供)

記者杜奕君／綜合報導

近期台灣網壇有關奧運設立「黃金計畫」補助款撥付問題，再度被搬上檯面引發關注，近日代表中華隊出征金恩盃的台灣網壇女將葛藍喬安娜，也自曝還有多達有265萬元台幣的補助款沒核撥下來。葛藍喬安娜透露，「我在法網之前只剩下3000美元了，不知道能否撐到那時！」

本屆金恩盃，中華隊5戰全敗確定下屆降至2級，中華女網隊當地13日深夜，和紐西蘭隊搭乘同一航班從孟買前往曼谷，然後轉機返回台灣。

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最後一仗逆轉扳倒泰國一姊的葛藍喬安娜，除了創下戰勝排名最高對手紀錄，今早一覺醒來，才知道國內網壇發生大事，她又看到新聞報導，潛優選手的補助款可望在下周由體育署撥付。

葛藍說，「真是太棒了，從2023年第二階段開始，我還有265萬元台幣的補助款沒核撥下來，但我在法網之前只剩下3000美元了，不知道能否撐到那時。」

本周WTA單打排名207的葛藍喬安娜，目前是台灣女單排名最高的選手，本屆金恩盃連扛5場第一單打任務，打到左大腿肌肉拉傷，被繃帶包的密不透風，仍奮力為國拚戰到最後一刻。

今早，她看到國訓中心的洛杉磯奧運黃金計畫第一版本完全沒有她的名字，當場傻眼；之後又從新聞得知在前輩盧彥勳兄弟等人的努力下，第二版本將以世界排名為基本條件，她才鬆了一口氣。

台灣、英國混血的葛藍喬安娜抵達曼谷後的隔天，要先前往荷蘭的訓練基地訓練一陣子，下一次參賽是參加在喬治亞共和國舉行的兩站W50硬地賽，希望讓排名衝進200名內，接著5月下旬角逐法網會外賽，然後回英國準備溫布頓賽前的草地賽。

首度入選金恩盃的卓宜岑和本屆擔任陪練的姊姊卓宜萱表示，姊妹倆合計大約有180萬的補助款尚未下來；同樣第一次打金恩盃，可惜吞下4敗的林芳安從父親口中得知，她也正在痴痴等待70餘萬的補助款。每位隊員都同意，很多選手的經濟狀況都很緊繃，只要體育署的補助撥付下來，一定可以解決大家的燃眉之急。