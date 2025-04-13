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危機！排名關鍵戰柯瑞出賽存疑　勇士要保西區前6需擊敗快艇

▲▼勇士柯瑞、波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞明日在爭取季後賽排名的例行賽封關戰出賽存疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士的2024-25賽季例行賽「封關戰」，將於14日到來，灣區大軍若想自力保住西區前6名的季後賽門票，免去打附加賽之苦，就必須在對上洛杉磯快艇之戰贏得勝利，若輸球就得視丹佛金塊、明尼蘇達灰狼以及曼菲斯灰熊戰況而定。但壞消息是，勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）因右手姆指扭傷，明日出賽存疑。

勇士目前以48勝33敗守住西區第6名席次，但由於西區4到8名呈現「大亂鬥」局面，明日例行賽封關戰狀況可說牽一髮而動全身，排名隨時可能呈現大洗牌。

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以勇士為例，明天只要擊敗目前7連勝近況火燙的快艇，球隊就確定將拿下西區第6名直接晉級季後賽，否則要取得前6名，只能看其他球隊臉色，或是掉入7到10名的附加賽行列。

按照目前狀況，勇士明天贏球就能拿下西區第6席位，如果輸球，那麼必須金塊、灰熊都贏球，勇士還能保住西區第6名。若灰狼、金塊都贏球，勇士也輸給快艇，那麼勇士就將降至西區第7位，確定要打附加賽。

但勇士當家球星柯瑞因為右手姆指扭傷，明日是否能正常出賽依舊未能定案，柯瑞直言，「我不想誇大，但明天這場比賽就像是季後賽第7場的關鍵生死戰，只要贏球就能掌握自己的命運，但輸球就只能碰運氣。」

關鍵字： NBA柯瑞勇士季後賽咖哩大神尼克Stephen Curry

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