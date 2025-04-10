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200位中華健兒出征2025世大運　參賽15項目力拚佳績

▲世大運跳遠中華隊文華佑、林佳興跳出一銀一銅佳績。（圖／大專體總提供）

▲本屆世大運中華隊將有200位好手，參與15個運動項目。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2025夏季世界大學運動會將於7月16日至27日在德國萊茵魯爾舉行，中華代表隊預計參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船及沙灘排球等15個運動項目。各項培訓隊自2月1日起已陸續展開集訓。

體育署表示，為了在本屆世大運中爭取佳績，並接軌2026名古屋亞運的培訓工作，台灣將結合兩大賽事的培訓作業。由於世大運與奧亞運的競賽種類及選手重疊性高，許多優秀運動員同時具備大專學生身分，因此將以連貫的培訓體系進行整合。

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並依據「國家代表隊培訓參賽實施計畫」培育優秀競技運動人才，目標追平或超越歷屆境外參賽最佳的第7名成績，並放眼2026年名古屋亞運。

本次世大運的參賽目標除了爭取最佳成績外，也希望累積國際競賽經驗，作為未來培訓規劃的參考。因此，台灣將派出男、女籃球，男、女排球及男、女沙灘排球等團體球類代表隊參賽，預計參賽選手總數將達200人，代表團人員規模接近290人。

為了提供選手最佳的後勤支援，體育署署長鄭世忠於2月4日至12日率隊赴德國埃森及柏林考察中繼站的設置地點，並拜會駐德國台北代表處處長謝志偉及德國僑界相關人士。考察地點包括公寓、飯店、健身房、運動中心及物理治療所，綜合空間大小、設備狀況及與主要賽事場館距離等因素進行評估。

體育署將持續掌握各運動種類培訓隊的訓練進度及需求，與國訓中心及運科中心合作，完善後勤支援，確保國家代表隊在訓練上無後顧之憂，力爭最佳成績。

關鍵字： 2025世大運中華隊世界大學運動會體育署

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