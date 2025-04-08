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快訊／PLG季後賽日期公佈　總冠軍賽最快5月2日開打

▲PLG職籃公布季後賽首輪，以及兩個版本總冠軍賽的賽程表。（圖／PLG職籃提供）

▲PLG職籃公布季後賽首輪，以及兩個版本總冠軍賽的賽程表。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃8日正式公佈2024-25賽季，包括季後賽以及總冠軍賽正式賽程，其中季後賽首輪賽制將改為「5戰3勝制」，且台南台鋼獵鷹首輪主場將移師鳳山體育館。至於年度總冠軍賽則為7戰4勝制，已經篤定進入總冠軍賽的桃園璞園領航猿，屆時對手若為台北富邦勇士，總冠軍賽將於5月2日開打，若對手為獵鷹則將於5月5日開打。

聯盟公告如下：

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PLG職籃公佈2024-25球季季後賽及總冠軍賽時間及賽程，季後賽將於4月24日開始，而總冠軍賽將視對戰組合、最快將於5月2日開始。

本季季後賽，由例行賽排名第2的臺北富邦勇士出戰例行賽排名第3的台鋼獵鷹，賽制將改回5戰3勝，主場配置為「2-2-1」且勇士有多1場主場優勢，而獵鷹的主場也將移往高雄市鳳山體育館。這個系列賽將於4月24日至30日，在7天內進行最多5場比賽，密集且緊湊的賽程，將考驗勇士、獵鷹的戰力深度及教練團的運籌帷幄。

▲PLG職籃公布季後賽首輪，以及兩個版本總冠軍賽的賽程表。（圖／PLG職籃提供）

至於總冠軍賽的部分，賽制一樣為7戰4勝，例行賽王者桃園璞園領航猿享有多1場主場優勢。若是對上勇士，總冠軍賽將於5月2日開打，由於桃園巨蛋檔期因素，經領航猿、勇士、聯盟三方協調之後，領航猿同意這個系列賽前2場將從勇士主場臺北和平籃球館開打，主場配置為「2-2-1-2」，領航猿將有第3、4、6、7戰的主場。

若是對上獵鷹，總冠軍賽將於5月5日開打，主場配置為「2-2-1-1-1」，領航猿將有第1、2、5、7戰的主場，而獵鷹的主場也將重回臺南國立成功大學。

▲PLG職籃公布季後賽首輪，以及兩個版本總冠軍賽的賽程表。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG季後賽總冠軍台籃

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