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拉文飆出本季新高43分！　國王力拚附加賽席次大逆轉攻破活塞

記者杜奕君／綜合報導

目前正為西區「附加賽」積極拚搶的沙加緬度國王，8日作客底特律活塞之戰，靠著當家砍將拉文（Zach LaVine）上演飆分秀，克服一度高達18分落後差距，在他狂飆個人賽季新高43分外帶3籃板、4助攻帶動下，國王上演精彩逆轉秀，以127比117攻破活塞主場，目前穩住西區第9名席次，朝附加賽大舉邁進。

本季表現突飛猛進的汽車城大軍，今日在主場迎接國王踢館，活塞上半場在球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）領軍飆分下，一度領先來到18分之多，半場打完也以72比62壓制國王。

但第3節國王開始大舉反撲，帶頭飆分的正是砍將拉文，他在第3節個人獨砍13分，包含此節終了時一記壓哨三分冷箭，幫助國王逆轉3分超前。

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加上國王雙槍之一的迪羅臣（DeMar DeRozan）此戰手感同樣火燙，明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis）也維持全能身手，最終國王就完成大逆轉，以10分之差擊敗活塞。

拉文此戰28投16中，以57.1%高命中率狂飆賽季個人新高43分，近兩戰拉文手感發燙，場均可攻下40分之多。迪羅臣此戰也貢獻37分，薩波尼斯更有19分、15籃板、10助攻的大三元演出。

先盛後衰的活塞方面，康寧漢轟下35分、5助攻、3抄截，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）砍下19分進帳。

▲國王拉文狂砍賽季個人新高43分，領軍逆轉勝活塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王拉文狂砍賽季個人新高43分，領軍逆轉勝活塞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA拉文國王活塞康寧漢Zach LaVine

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