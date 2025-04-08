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快訊／全美NCAA男籃冠軍出爐　佛羅里達大學逆轉勇奪隊史第3冠

▲NCAA男籃冠軍戰，佛羅里達大學克雷頓、休士頓大學克萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲NCAA男籃冠軍戰，佛羅里達大學克雷頓領軍勇奪隊史第3冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

眾所矚目的美國NCAA男籃冠軍決賽，台灣時間8日點燃戰火！由隊史暌違18年再闖決賽的佛羅里達大學，交手在4強戰大逆轉擊敗奪冠熱門杜克大學，相隔31年再度挑戰隊史首冠的休士頓大學。兩隊此戰形成低比分防守大戰，但佛羅里達大學決勝期加強防守，加上穩健罰球奏效，最終65比63逆轉贏球，勇奪隊史NCAA男籃第3冠。

本季戰績同為35勝4敗的佛羅里達大學交手休士頓大學，休士頓大學向來以強悍防守著稱，至於佛羅里達大學則靠著主力後衛克雷頓（Walter Clayton Jr.）領軍，雙方上半場比分就呈現膠著，休士頓大學在克萊爾（L.J. Cryer）搶分帶動下，以31比28微幅領先。

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佛羅里達大學得分之鑰克雷頓此戰雖然手感欠佳，但下半場開打仍領軍追分，他在終場前7分2秒強勢完成切入3分打，將比分扳成51平局面。

不過休士頓大學隨後穩住陣腳，夏普（Emanuel Sharp）上籃得手，又讓球隊拉開3分超前，休士頓大學隨後持續保持小幅領先優勢。

終場前2分18秒，佛羅里達大學理查德（Will Richard）兩罰俱中，雙方又戰成62比62，不過休士頓大學塔格勒（Joseph Tugler）兩罰一中，再度1分超前。

隨後雙方一路以1分差僵持比分，終場前46秒，佛羅里達大學馬丁（Alijah Martin）站上罰球線穩穩罰進兩球，讓佛大以64比63逆轉領先。

暫停過後，休士頓大學又發生要命失誤，讓理查德成功抄截得手，休士頓大學啟動犯規戰術，但佛羅里達大學艾伯丁（Denzel Aberdeen）兩罰一中，讓佛大以65比63持續領先。

休士頓大學此時再度喊出暫停，但最後一擊又遭佛羅里達大學成功抄截，最終佛羅里達大學就以65比63完成逆轉勝，並勇奪隊史的NCAA男籃第3冠。

佛羅里達大學此戰以理查德拿下18分、7籃板最佳，克雷頓11分、5籃板、7助攻，戈登（Alex Condon）12分、7籃板、4抄截。錯失首冠的休士頓大學方面，則以克萊爾砍下全場最高19分外帶6籃板、2助攻、1抄截表現最為出色。

▲NCAA男籃冠軍戰，佛羅里達大學克雷頓、休士頓大學克萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲休士頓大學克萊爾繳出好表現，球隊卻在決勝期遭翻盤錯失首冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NCAA佛羅里達休士頓冠軍戰克雷頓Walter Clayton Jr.

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