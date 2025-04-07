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快訊／柏力力不是理事長的球隊！　張承中：哈孝遠言論不正確

▲▼台啤助理教練哈孝遠不滿判決衝進場抗議。（圖／籃協提供）

▲台啤助理教練哈孝遠日前針對籃協評論，張承中直言不正確。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

SBL超級籃球聯賽台啤上周爆發「罷賽風波」，球隊在繳交60萬罰款，並宣布助理教練哈孝遠例行賽全數禁賽、扣薪兩個月後，事件暫告落幕。不過，中華籃協副秘書長張承中7日公開向媒體表示，「哈孝遠言論不正確，彰化柏力力不是理事長的球隊，籃協可以被任何人攻擊，但絕對不會攻擊他！」

台啤上周對上柏力力之戰，第4節爆發助理教練哈孝遠衝入場內向裁判咆哮，隨後更率隊離開球員席，該役執法裁判最終判定沒收比賽，柏力力以20比0獲勝。

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昨天台啤球團則於賽前繳交60萬台幣罰金，球團並發出公告，宣布哈孝遠本季剩餘例行賽全數禁賽，並且扣薪兩個月。

但籃協副秘書長張承中，今日針對哈孝遠相關言論進行回應及駁斥，張承中強調，「哈孝遠的言論並不正確，柏力力並非籃協理事長謝典林的球隊，而是理事長請了彰化在地企業喜愛籃球的人士，為了SBL聯賽能持續運作，而建立的隊伍。」

張承中更指出，「裁判的吹判絕對不會偏袒任何隊伍，哈孝遠近期已經質疑過裁判吹判尺度4次，其中1次是台銀、2次裕隆，這次則輪到柏力力，基本上他是對於台啤之外的每一支球隊都質疑，但裁判絕對每場比賽都是盡心盡力的吹判。」

「哈孝遠的說法絕對不對！籃協有一定的高度在，是可以被攻擊，但哈孝遠也是籃球界的一份子，我們不會去攻擊他，不過這樣的言論，我們本周就會召開紀律委員會，後續也會公布討論結果。」

針對SBL的裁判問題，張承中則強調，「如果對於判決有異議，各隊都可依規定提出申訴，我們也有裁判委員會，會針對相關吹判進行檢討。」

▲籃協副秘書長張承中親自回應小萊德可能打中華男籃議題。（圖／記者杜奕君攝）

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： SBL台啤罷賽哈孝遠台籃張承中謝典林超級籃球聯賽

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