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快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

▲▼台啤助理教練哈孝遠不滿判決衝進場抗議。（圖／籃協提供）

▲台啤在經歷罷賽風波後，確定將繳交60萬罰款今晚正常出賽。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL超級籃球聯賽昨（5日）鬧出大風波！傳統勁旅台啤由於抗議尺度不公，助理教練哈孝遠一度帶領球隊離席罷賽，雖然最後決定返回賽場完成比賽，但該場執法裁判宣布等候1分鐘時間已到，宣判沒收比賽台啤敗北。根據競賽規程，台啤最重恐面連「60萬台幣」罰款。據了解，台啤球團今日將繳交罰款，並於晚間17時正常出賽交手裕隆。

昨日SBL聯賽持續於基隆體育館熱戰，台灣啤酒交手彰化柏力力之戰，終場前6分27秒時，台啤由於不滿整場比賽裁判吹判尺度，助理教練哈孝遠衝入場內與該役執法裁判理論，隨後更帶領全隊退席表達不滿抗議，引發外界關注。

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雖然最終台啤選擇返回球場完成比賽，但由於「1分鐘」等候時間已到，裁判宣判比賽沒收，確定由柏力力以20比0獲勝，至於該場比賽球員數據則不受影響，照樣獲得計算。

賽後台啤陣營更是指出這場比賽眾多不合理吹判，甚至哈孝遠也直指只要對上柏力力，台啤就會遭到不公平吹判，因為柏力力就是籃協理事長的球隊。

中華籃協發出聲明指出依據「SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法」第五條、罷賽規範：球團未於規定時間內出場比賽或於比賽進行中拒絕出賽者，以「罷賽」論，將對球團罰款並需依據「2025年22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」競賽規程 第14條規定辦理後續。

但根據競賽規章內容，球隊一經報名不得在比賽前或比賽中棄權，違者需繳交新台幣60萬元罰款，此項罰款必須在下一場比賽當天中午12時前繳交完畢，否則不得繼續參加未完之賽程。

不過根據台啤球團最新說法，球隊確定將繳交60萬台幣罰款，今晚17時對上裕隆將會照常出賽。

關鍵字： SBL台啤罷賽哈孝遠台籃超級籃球聯賽

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