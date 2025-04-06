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台籃有愛！　勇士助教梁兆亘為「剴剴案」自製T恤發聲

▲PLG富邦勇士助教梁兆亘，自發性印製「剴剴案」T恤盼外界正視兒虐零容忍議題。（圖／梁兆亘提供）

▲PLG富邦勇士助教梁兆亘，自發性印製「剴剴案」T恤盼外界正視「兒虐零容忍」議題。（圖／梁兆亘提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣職籃近期正值多事之秋，許多爭議性事件，引發球迷熱議討論，也讓球賽本質形象一再受到影響與打擊。但也有人選擇默默付出，希望為台灣社會行善盡心力。PLG職籃台北富邦勇士助理教練梁兆亘（Aven）就針對日前的「剴剴案」發聲，希望外界重視兒虐零容忍議題，也自發性印製了相關紀念T恤，並獲得許多球員響應，近日預計就將有不少台籃球星將會穿著曝光。

震驚全台的「剴剴案」日前進行第4次開庭，許多台灣民眾自發性集結，希望相關單位正視法規制度改革，避免兒童遭到虐待傷害，成為各界高度關注議題。

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目前已經為人父的勇士助教梁兆亘，也對這個議題展現了關心及重視，他在上月19日親自到了台北地院場外，與許多民眾一同自發性的表達訴求，希望政府相關單位正視兒童保護，並加重虐童刑責。

此外，梁兆亘也自發性印製了紀念剴剴的T恤，全數採取非營利性質，「我自己不是球星或名人，雖然能力有限，但我想為這個議題盡點心力，也感謝印刷廠老闆的相挺，當他知道我的想法，也願意無償免費的印製這些衣服給我。」

梁兆亘表示，「在我的想法中，職業運動的球員、教練以及相關從業人員，除了『把球打好』的本分跟使命外，還需要擔負起更多社會責任，運動員其實有著很大的正向力量，但很多時候大家都是等到球團來帶著大家做，而這次我選擇了自發地做這件事。」

在這件「JUSTICEFORKAIKAI」T恤印製完成後，梁兆亘也選擇在日前比賽開打前，穿著曝光此T恤。據他透露，有不少球員看到後，私下也表達願意力挺的想法，也都拿了T恤，希望在近期曝光，希望透過自身力量傳遞善的意念。

▲PLG富邦勇士助教梁兆亘，自發性印製「剴剴案」T恤盼外界正視兒虐零容忍議題。（圖／梁兆亘提供）

▲已為人父的勇士助教梁兆亘，為剴剴案發聲。（圖／梁兆亘提供）

4日在TPBL職籃台北台新戰神客場對上桃園台啤永豐雲豹賽前，戰神前鋒張耕淯就已經穿著這件衣服在賽前進場，以實際行動力挺。

據了解，近日還有多位台籃「重量級球星」，將會穿著這件衣服曝光，目的就是希望喚醒社會大眾對於兒虐議題的重視。

梁兆亘透露，「很多球員都是第一時間來向我詢問，大家很多都已經為人父母，或是家裡都有幼童，我們也許能做的有限，不是什麼立法或公益團體，但我們希望社會重視兒虐的議題，別再讓這樣的事件發生，大家都是自發性的來做，這讓我非常感恩！」

近年來台灣職業運動蓬勃發展，在鎂光燈高度關注下，其實仍有不少球團、球員選擇自發性的默默行善，並關注公眾議題，甚至是資助相關弱勢或需要幫助的族群。當所謂的「職業球星光環」，不僅僅是名與利，而是更多正向力量的循環，這或許才是職業運動能持續向前邁進的一大動力。

關鍵字： PLG梁兆亘富邦勇士剴剴案兒虐零容忍台籃

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