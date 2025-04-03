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快訊／林書豪攜手盧峻翔、桑尼　東超年度最佳陣容台籃3人入選

▲東超年度最佳陣容公佈，台籃包括林書豪、盧峻翔、桑尼都入選。（圖／東超提供）

▲東超年度最佳陣容公佈，台籃包括林書豪、盧峻翔、桑尼都入選。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

東亞超級聯賽（EASL）今日公佈 2024-25 賽季斯伯丁（Spalding）年度最佳陣容名單，其中本次在東超大放異彩，分別奪下亞軍的桃園璞園領航猿、季軍新北國王，分別有盧峻翔，以及林書豪、桑尼入選年度最佳陣容，台灣職籃可說在此次東超大獲全勝。

2024-2025 賽季東超四強總冠軍賽 MVP ，來自廣島蜻蜓的前鋒德韋恩・埃文斯（Dwayne Evans II）與隊友凱里・布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr.） 一同躋身入選本季斯伯丁年度最佳陣容。

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新北國王亦有兩名球員獲選，分別是林書豪（Jeremy Lin） 與桑尼（Sani Sakakini）。

桃園璞園領航猿的明星後衛盧峻翔則是唯一來自該隊的代表，完成這份五人名單。

2024-25 賽季斯伯丁年度最佳陣容完整名單（包含例行賽及四強數據）：
• 德韋恩・埃文斯二世（廣島蜻蜓）： 22.5 分、12.3 籃板、3.0 助攻
• 凱里・布萊克希爾（廣島蜻蜓）： 16.3 分、10.9 籃板、5.1 助攻
• 桑尼・薩卡基尼（新北國王）： 17.5 分、8.1 籃板、2.1 助攻
• 林書豪（新北國王）： 17.4 分、3.9 籃板、4.0 助攻
• 盧峻翔（桃園璞園領航猿）： 19.8 分、3.6 籃板、2.6 助攻

本賽季斯伯丁年度最佳第一隊的選拔不受球員位置限制，東超內部根據整季表現進行評選。
 

關鍵字： 林書豪盧峻翔桑尼東超年度最佳陣容EASL台籃

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