快訊／夢幻中華女籃來了　彭詩晴、劉希曄領銜16人名單出爐

▲中華女籃16人名單出爐，集訓備戰本次東亞資格賽。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

為備戰4月11日起在蒙古舉行的2025亞洲盃女籃第2級（B級）「東亞區資格賽」，中華女籃自1日正式報到，今日正式備戰開訓。中華籃協也努力籌組最佳陣容，除了找來前台啤雲豹總教練歐森執掌兵符，此次女籃16人培訓名單2日也正式公佈，由彭詩晴、劉希曄、陳薇安、彭曉彤4大旅外好手領軍，16人名單也正式曝光。

由於2023年亞洲盃女籃賽創下隊史最差第8名，導致中華女籃被降至亞洲第2級賽事，此次在FIBA賽制更改，必須先經過東亞區資格賽「3搶1」，由中華女籃、香港以及地主蒙古爭取出線晉級亞洲盃2級會內賽門票。

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其中旅外選手目前僅有劉希曄（合肥文旅）正式報到，彭詩晴（石家莊英勵）、陳薇安以及彭曉彤（兩人皆隸屬河南豫光金鉛）則將於近日返台加入。另外WSBL聯賽好手方面，包括陳孟欣、黃鈴娟、劉昕妤、歐婕、韓雅恩、蕭豫玟（以上國泰），台元則有林文佑、林蝶、廖瑋晴，中華電信包括黃湘婷、徐詩涵入選，台電則有吳侑萱加入。

教練團名單則包括總教練歐森、教練邱啟益、陳萱峰、楊淑淨，體能教練劉容杏、劉馥榕，翻譯潘郡瑤以及防護員林子芸、鄒欣儒，球隊經理楊勝凱、技術訓練師王凱正。

此次東亞區資格賽，中華隊預計將在4月11日交手香港、13日對上蒙古，女籃16位培訓國手將從即日起集訓至8日，預計9日飛往蒙古備戰此次東亞區資格賽。

中華隊犧牲春假假期，於4月1日至8日於晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開集訓，中華民國籃球協會與選手洽談參賽協議、辦理失能險，並提供各項設備、器材，也有物理治療師、諮商心理師、訓練團隊、防護人力等後勤支援。