領航猿卡總賽後又砲轟裁判　喊話兩萬罰款要捐助流浪犬

▲領航猿總教練卡米諾斯賽後又將矛頭對準裁判。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

已經篤定拿下PLG職籃2024-25賽季例行賽王者頭銜，桃園璞園領航猿1日在主場迎戰爐主高雄鋼鐵人之戰以108比116輸球，領航猿本季首度苦吞2連敗。但賽後領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）又將矛頭指向裁判，他強調由於自己累積5次技術犯規，按照聯盟規定會被罰款2萬元，但希望知道自己的錢用到哪裡，希望能捐給幫助流浪犬的相關機構。

領航猿此戰雖然迎接前兩場休兵調整的本土一哥「夜王」盧峻翔回歸，但包括李家慷、伯朗以及林正等人進行輪休，前役腳踝受傷的關達祐也無法上陣，最終鋼鐵人趁勢8分勝出，終結12連敗也喜迎本季第2勝，至於領航猿則苦吞本季首次的2連敗。

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此戰鋼鐵人上半場團隊就投進10顆三分球，艾賽亞全場轟下39分，喬迪也有本季個人新高的33分外帶20籃板，領航猿總教練卡米諾斯就說，「鋼鐵人打得非常有強度，進了非常多球、三分球命中率也很高，這場勝利是他們應得的。」

但卡總也對裁判尺度再度提出質疑與不滿，他表示，「此戰我們的心態上不夠強勢，很多吹判上，我們不被裁判尊重。前一戰對上台北富邦勇士，甚至有一位裁判說，你們已經贏夠多場比賽，我認為這樣很不公平。」

卡米諾斯直言，「我知道本季自己已經累積5次技術犯規，因此要被聯盟罰款2萬元，我認為罰款完全沒問題，但我希望知道自己繳出的錢去到哪裡，可以的話我希望是用來捐給幫助流浪犬的相關單位。」

另外，今日喜迎球隊祭出4年延長合約大禮的領航猿主控白曜誠，此戰最終以6分、2籃板、3助攻作收，他強調，「感謝球團的認可，自己也會繼續努力，希望持續成長，只要球場上需要我的地方，我都願意去做。」

▲白曜誠獲得領航猿4年延長合約。（圖／PLG職籃提供）