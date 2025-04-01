籌組最強中華女籃　彭詩晴、彭曉彤領軍出擊東亞資格賽

▲籌組「最強中華女籃」，旅外戰將彭詩晴有望再度回歸效力。（圖／資料照記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

在中華男籃近期國際賽打出佳作，世界排名開始回升情況下，中華女籃亟欲突破困境，除了找來美籍教練歐森（Michael Olson）執掌兵符。近日中華女籃也有望組成最強陣容，包括彭詩晴、彭曉彤在內多名旅外好手與本土戰將攜手出擊，迎接4月11日起在蒙古舉行的2025亞洲盃女籃第2級（B級）「東亞區資格賽」，希望取得東亞區唯一的晉級亞洲盃2級會內賽門票。

在2023年亞洲盃女籃賽創下隊史最差第8名，導致中華女籃被降至亞洲第2級賽事後，中華籃協也痛定思痛，找來前台啤雲豹總教練歐森成為中華女籃新任主帥，而他自去年底來台後，就不斷積極考察，希望挑選出國內籃壇現有球員中，最適合當前國家隊陣容名單。

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而歐森上任後首個任務也即將到來，就是將於4月11日至13日，在蒙古烏蘭巴托舉行的2025亞洲盃女籃2級「東亞區資格賽」，此次賽事共有中華女籃以及香港、地主蒙古參賽，3隊將爭取東亞區唯一的晉級門票，挺進今年的亞洲盃2級賽事會內賽。

這也代表，中華女籃若想在此次亞洲盃2級會內賽取得佳績，獲得重新升回1級（A級）戰場資格，此次就必須先在東亞區資格賽取得晉級門票。

據了解，中華女籃將在4月1日正式展開集訓，此次將由歐森擔任總教練，國內WSBL聯賽也有多位總教練人選，將進入此次國家隊教練團助陣。

至於最重要的16人集訓國手名單，日前也已大致底定，包括彭詩晴、彭曉彤、陳薇安等旅外效力中國WCBA聯賽好手，預料都將回歸助陣，另外在WSBL聯賽也有多位好手確定入選，希望以當前最佳陣容全力出擊，一舉在此次東亞區資格賽取得晉級亞洲盃2級會內賽門票。

中華女籃將在4月1日至8日展開集訓，預計將於9日飛往蒙古備戰此次賽事，至於詳細16人培訓國手名單，預計籃協將於近日正式公佈。

根據最新資訊，此次2025亞洲盃女籃2級「東亞區資格賽」，中華隊將在4月11日交手香港、13日對上蒙古，3隊爭取唯一的一張會內賽門票。

至於亞洲盃2級賽事會內賽則將和1級賽事同樣在中國深圳舉行，不過2級賽事正式比賽時間尚未公布。

目前中華隊在FIBA世界女籃排名為第39名，在亞洲則排名在第6位，前5名分別為澳洲、中國、日本、南韓以及紐西蘭。

▲中華女籃新任總教練將由前台啤雲豹主帥歐森擔任。（圖／資料照）