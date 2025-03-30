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後游艾喆時代就看他！　宋昕澔成最強雙能衛將率隊拚冠軍6連霸

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，政大宋昕澔。（圖／記者李毓康攝）

▲宋昕澔成為UBA最強雙能衛，領軍政大完成衛冕5連霸。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

UBA王者政治大學30日在宋昕澔砍下19分、4籃板、4助攻、4抄截帶領下，以18分大勝健行科大，政大完成跨季50連勝與冠軍5連霸，宋昕澔也奪得最終MVP殊榮。政大主帥陳子威賽後開心表示，「宋昕澔、吳志鍇、徐得祈終於拿到他們自己帶隊打下來的冠軍，好的執行力才能贏球，這就是政大籃球精神！」

政大、健行連續3年在UBA冠軍決賽交手，此戰政大展現整體戰力深度，多人輪番伺候健行得分之鑰劉丞勳，也讓對手單場僅拿70分，最終政大笑擁跨季50連勝與冠軍5連霸。

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談到此戰子弟兵表現，陳子威強調，「主要是球員願意相信團隊，執行我們的賽前計畫，這也是政大籃球最難得之處，有好的執行力才能贏得勝利。」

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，MVP政大宋昕澔。（圖／記者李毓康攝）

▲宋昕澔拿下本屆UBA男子組MVP。（圖／記者李毓康攝）

陳子威也喊話，「下個目標我不敢喊每年都冠軍，帶我希望將與UBA帶出國際，讓世界看見政大的籃球，接下來也會持續率隊打國際賽。」

另外，陳子威也特別點名此戰打先發的奇兵王暐嘉，此戰他不僅拿下8分、3籃板、2抄截，更在開賽擔綱防守劉丞勳重任，陳子威表示，「王暐嘉是此戰隱形功臣，他是這批新生最早來球隊練球的，他的父親看到他的表現，一定會以他為驕傲。」

接下來包括大三的宋昕澔、吳志鍇，以及大二的波波卡、徐得祈、莫斯塔發等主力都確定將續留，不會提前投入選秀，預料下個賽季的政大仍是UBA奪冠最大熱門，將朝冠軍6連霸之路持續邁進。

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，總教練陳子威(後排右二)帶領政大奪冠達成UBA男籃五連霸偉業。（圖／記者李毓康攝）

▲陳子威喊話，要帶領政大籃球走向國際舞台。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA政大5連霸總冠軍宋昕澔陳子威5連霸台籃

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