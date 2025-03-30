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快訊／林佳蓉UBA生涯最終戰狂飆39分　台師大笑擁女子組季軍

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽女子組季軍戰，台灣師大林佳蓉。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳蓉狂飆39分、10籃板，率領台師大女籃勇奪本屆UBA季軍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽女子一級季軍戰，30日由台灣師大交手世新大學，此戰台師大當家一姐林佳蓉火力大爆發，全場斬獲UBA新高39分外帶10籃板、3抄截，雖然末節世新靠著蔡佑蓮領軍追分，但林佳蓉關鍵時刻頻頻展現搶分破壞力，在UBA生涯最終戰率隊79比69贏球，為台師大與自己留下季軍殊榮。

昨日雙雙在4強戰落敗的台師大與世新，今日在女子組季軍戰碰頭，此戰台師大碩二學姐林佳蓉揮別昨日輸球後淚灑記者會陰霾，頻頻強勢飆分，3節打完就幫助台師大取得12分的雙位數領先。

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但此戰依舊僅有7人應戰的世新，依舊展現強大韌性，終場前7分56秒，蔡佑蓮強勢切入命中完成3分打，世新追到58比62，但隨後台師大一姊林佳蓉同樣強勢取分穩住陣腳。

雖然比賽尾聲世新仍努力追分，但防守端體能明顯出狀況，終場前35.5秒林佳蓉禁區單打得手奠定勝果，最終台師大就收下本屆女子組季軍，林佳蓉UBA生涯最終戰轟下39分、10籃板、3抄截代表作。

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽女子組季軍戰，台灣師大林佳蓉。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳蓉在UBA生涯最終戰，飆出生涯最高39分殊榮。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA小巨蛋林佳蓉蔡佑蓮台師大世新女籃

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