佛光隊長李宜樺飆18分10籃板8助攻　挺進UBA冠軍戰瞄準隊史第2冠

▲佛光李宜樺繳出18分、10籃板、8助攻領軍挺進UBA女籃冠軍戰。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA女子一級另一張冠軍賽門票，29日晚間由佛光大學、台灣師大交鋒，「佛光隊長」李宜樺此戰繳出全能表現，全場攻下18分、10籃板、8助攻接近大三元表現，最終佛光以64比56擊敗台師大，順利挺進本屆女籃冠軍賽，將於明天（30日）和文化大學爭冠。

佛光大學上賽季以第4名作收，至於上屆亞軍台師大則是力拚睽違10季後的隊史第4冠，本季女籃戰力版圖由於5連霸王者世新女籃多名主力出走而呈現「大洗牌」，佛光與台師大實力也在伯仲之間，也讓戰況更加難以預測。

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此戰佛光開賽打來有板有眼，反觀台師大則是手感低迷，半場打完佛光取得37比20大幅領先，但下半場台師大王牌林佳蓉挺身而出，一度追到僅8分差距。

不過林佳蓉拚到末節一度腿部抽筋退場，佛光靠著隊長李宜樺全能身手演出，僅差2助攻就能完成大三元的18分、10籃板、8助攻的優質表現，最終8分之差贏球，取得晉級冠軍賽門票。

▲佛光女籃開心慶祝勇闖本屆UBA冠軍戰。（圖／大專體總提供）

佛光此戰除了李宜樺18分、10籃板、8助攻，陳丁綺有17分、17籃板，連文鈴14分、8籃板、4抄截。

至於台師大飲恨輸球則只能在明日季軍戰交手世新女籃，此戰林佳蓉拿下18分、11籃板，江子柔14分、5籃板、3助攻。

佛光隊史連15季打入UBA女籃4強，但教頭楊淑淨則是執教生涯首度率隊打入冠軍賽，對此她強調，「今年已經是突破了，明天會和球員一起享受這個冠軍舞台，希望一起創造更好的回憶。」

至於李宜樺則表示，「場上我就是做好每一次進攻，大三元數據我真的沒多想。」

台師大碩二林佳蓉由於無緣助隊爭冠，賽後一度淚灑記者會，她表示，「準備一整年就是希望拿下冠軍，但就是努力不夠，希望全隊把心態調整好，明天好好打完本賽季最後一場比賽。」

▲林佳蓉無緣率領台師大爭冠，賽後淚灑記者會。（圖／大專體總提供）