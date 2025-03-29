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王牌一哥康寧漢缺陣不怕　活塞狂砍133分終結對騎士12連敗

▲活塞團隊單場狂轟133分，即便一哥康寧漢缺陣依舊撂倒東區龍頭騎士。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞團隊單場狂轟133分，即便一哥康寧漢缺陣依舊撂倒東區龍頭騎士。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季表現令人為之驚艷的底特律活塞，29日在主場迎戰東區龍頭勁旅克里夫蘭騎士，此戰活塞當家一哥康寧漢（Cade Cunningham）因小腿傷勢連續缺陣第3場，但活塞靠著小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與畢斯利（Malik Beasley）雙槍攜手飆分，最終133比122贏球，也終結對騎士一波12連敗。

活塞一哥康寧漢連續缺陣第3場，今日賽前球團宣布，在MRI核磁共振檢查後，確認康寧漢小腿出現挫傷狀況，因此目前被列入每日傷兵觀察名單，此戰對上強敵騎士依舊無法上陣。

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雖然少了當家球星，但活塞此戰團隊火力徹底爆發，全場9人上陣就有7人得分，射手小哈達威把握機會，全場18投10中，包含三分球11投7中的兇猛火力，狂砍32分領軍。

加上另一名射手畢斯利也攻下19分、4籃板、4助攻，湯普森（Ausar Thompson）18分、10籃板、2抄截、4阻攻，施洛德（Dennis Schroder）17分、7籃板、10助攻，活塞全場火力大放送，最終以11分之差擊敗東區龍頭騎士。

騎士此戰進攻端表現依舊搶眼，當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高38分外帶5籃板、3助攻，另一名明星控衛賈蘭德（Darius Garland）也有21分、5籃板、6助攻，但防守端無法有效限制活塞火力，也讓騎士3連勝劃上休止符。

活塞贏球後收下3連勝，也終結對騎士的對戰12連敗，目前活塞42勝32敗，排名高居東區第5位，晉級季後賽大有希望。至於騎士目前仍以59勝15敗，排名東區龍頭大位。

關鍵字： NBA活塞騎士小哈達威畢斯利米歇爾

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