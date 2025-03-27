UBA「史上總得分王」劉丞勳　喊話UBA生涯最後兩戰不留遺憾

▲UBA大專籃球聯賽，健行科大王牌劉丞勳將領軍爭冠。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

身為UBA「史上第一得分王」，來自健行科大的當家王牌劉丞勳雖然在8強戰面臨傷勢考驗，但目前整體狀態已經逐漸恢復，將領軍在UBA小巨蛋4強戰交手輔仁大學，爭取晉級冠軍賽門票。劉丞勳強調，「到了這個階段，肯定不想輸，大學生涯的兩場球，目標就是拿下UBA總冠軍。」

大三賽季就寫下UBA史上最快達到生涯1000分里程碑，劉丞勳再決定留校續戰大四賽季後，去年12月更一舉成為UBA史上「總得分王」，可說不斷在堆高個人所豎立的得分紀錄。

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劉丞勳在UBA生涯最後一季，也如願率領健行科大勇闖小巨蛋4強，將在4強戰交手輔大，希望力拚晉級男子組冠軍戰。

劉丞勳表示，「4年前當我還是大學一年級時，當時跟著學長谷毛唯嘉、陳范柏彥一起來到小巨蛋，這次就輪到我來扛起重任，帶領大家向前邁進。目前我的傷勢不能說完全好了，但也恢復到8、9成，大學生涯最後兩場球，當然希望達到設定的冠軍目標。大家近期練球也格外認真，因為沒有人想輸。」

▲健行科大此次再度重返UBA男籃4強。（圖／記者杜奕君攝）