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海神最強雙能衛發威　于煥亞18分6籃板6助攻5抄截終結特攻5連勝

▲海神于煥亞、艾德。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神于煥亞投切傳全面，展現本土頂級雙能衛身手終結特攻5連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於5連勝氣勢正旺的新北中信特攻，26日主場迎戰2連敗的高雄全家海神來訪，此戰特攻第3節一度逆轉取得雙位數領先，但末節海神靠著艾德、于煥亞內外連線，其中于煥亞單場投進6記三分球，全場攻下18分、6籃板、6助攻、5抄截，展現本土頂級雙能衛身手，也幫助海神87比78贏球，終結特攻5連勝。

昨日特攻禁區大將馬可因家庭因素離隊，另一名飆分後衛飛馳也因傷高掛免戰牌，但開賽特攻就靠著射手謝亞軒搭配奈森禁區搶分，海神也有摩爾斯與余純安有所建樹，雙方首節打完戰成23比23平手局面。

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第2節雙方都有洋將跳出搶分，海神內線悍將頻頻利用靈活走位搶分，但特攻也由艾斯卡上演強勢單打，但海神靠著胡瓏貿最後關頭兩罰建功，半場打完45比43小幅領先。

下半場開打後，特攻團隊攻勢全面展開，除了奈森、克力斯內線攪和取分，手感最燙的謝亞軒更是外線持續開火，特攻打出一波20比7攻勢，一度將領先擴大來到11分，3節打完也以65比55逆轉超前。

末節海神追分氣勢再起，當家射手于煥亞三分球彈無虛發，雖然雙方罰球線把握度都相當慘澹，但海神掌握主動權，吳曉謹、艾德都有所建樹，摩爾斯跳投命中幫助打出一波25比5逆襲，又回到10分超前。

特攻雖然一度追到4分差，但終場前1分36秒艾德接獲于煥亞傳球快攻爆扣完成精彩3分打，也讓球隊回到7分領先。隨後于煥亞又在終場前1分6秒飆進壓哨三分彈奠定勝果，最終海神就克服3節打完雙位數落後，以87比78順利終止2連敗，也終結特攻近期一波強勢5連勝。

海神此戰以艾德拿下22分、8籃板最佳，于煥亞18分、6籃板、6助攻、5抄截，包含三分球10投6中，摩爾斯也有18分、13籃板、3助攻、4抄截。

輸球的特攻方面，奈森19分、8籃板，謝亞軒16分、4籃板、4助攻，艾斯卡13分、10籃板、4助攻、3抄截，傷癒復出的克力斯則有15分、9籃板。

▲海神于煥亞、艾德。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神艾德此戰轟下全隊最高22分。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL謝亞軒克力斯特攻海神于煥亞艾德台籃

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