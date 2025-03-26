難堪！巴特勒交易後首返邁阿密　勇士竟26分慘敗熱火

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在本季經歷交易肥皂劇後，台灣時間26日首度重返前東家邁阿密熱火踢館，但此戰勇士與巴特勒打來荒腔走板，加上王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續因傷休兵，勇士最終以86比112慘輸，苦吞2連敗。

熱火在本季因為巴特勒交易肥皂劇鬧得動盪不安，除了他本人多次遭到禁賽外，在被交易送往勇士後，熱火戰力又面臨重創，日前苦吞10連敗。

不過今日迎戰勇士，熱火新一哥希洛（Tyler Herro）開賽就強勢領軍飆分，半場打完就率領主隊熱火建立多達57比40的大幅領先優勢。

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反觀勇士則是攻守失序，加上巴特勒遭到嚴加看管，熱火下半場持續擴大領先，最終就以26分之差狂勝勇士，讓巴特勒重返南灘首戰是灰頭土臉，以慘敗收場。

勇士此戰以庫明加（Jonathan Kuminga）拿下15分最高，巴特勒則僅有11分進帳，至於主場大勝的熱火方面，禁區中樞阿德巴約（Bam Adebayo）轟下27分、8籃板，希洛則是命中4顆三分球進帳20分。

▲巴特勒被交易後首度重返熱火，竟以26分之差慘敗收場。（圖／路透）