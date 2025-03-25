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快訊／野獸林志傑續約　勇士開出慶祝行情登上例行賽第2位

▲富邦勇士林志傑、洪楷傑、沃特斯、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲林志傑續約1季，富邦勇士贏球站上例行賽第2位。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

42歲的台籃精神領袖「野獸」林志傑，25日確定與台北富邦勇士達成續約1季，2025-26賽季將持續以球員身份迎接生涯第23個賽季。勇士在下半場一度手握21分領先之下，獵鷹末節一度逆轉兩分超前，但勇士最終103比94贏球，排名正式「超車」獵鷹，暫居例行賽第2位。

開賽勇士打出「慶祝行情」，即便兩名小洋將金恩、柏德都因傷缺陣，但沃特斯、威希加上賴廷恩攜手出擊，打出24比7領先氣勢，獵鷹雖然靠著翟蒙領軍追趕，但首節打完勇士仍以29比19取得雙位數領先。

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次節勇士持續維持領先，但獵鷹飛雷神連續外線得手，加上鉑金內線攪和，又讓球隊追到僅6分差。但此時勇士選秀狀元莫巴耶先是送出精采助攻，隨後又在弧頂飆進三分冷箭，讓球隊回到11分安全領先。

隨後勇士團隊三分球攻勢連發，勇士上半場三分球17投10中，半場打完以58比40大幅領先獵鷹。洪楷傑砍下全隊最高14分，沃特斯13分，至於林志傑則拿下3分。

▲富邦勇士林志傑、洪楷傑、沃特斯、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲洪楷傑此戰轟下全隊最高19分。（圖／勇士提供）

下半場開打後，勇士維持雙位數領先，但獵鷹此節尾聲吹起反撲號角，鉑金中距離跳投得手，獵鷹追分大有斬獲，此節打完追到71比75僅4分落後。

末節勇士率先由沃特斯首開紀錄，但獵鷹新秀李允傑三分球命中，讓雙方戰成77比77，隨後谷毛唯嘉送出漂亮助攻，讓鉑金籃下得手，獵鷹正式逆轉超前。

不過洪楷傑底線三分球命中，讓勇士重新取得領先，但飛雷神隨即也遠飆三分彈得手，但此時勇士中華隊國手周桂羽也投進三分球，讓勇士重新取得領先。

但獵鷹依舊不放棄追分，終場前2分19秒鉑金籃下得手追到僅兩分差，但勇士頂住壓力，洪楷傑終場前1分30秒切入命中，讓勇士穩住領先勝果，最終就以103比94贏球，例行賽排名超越獵鷹，站上第2位。

勇士此戰以洪楷傑拿下19分、3籃板、2抄截最佳，威希15分、24籃板、5助攻、3阻攻，林志傑則有5分、2籃板、1助攻。

獵鷹方面，飛雷神砍下全場最高24分，鉑金21分、11籃板，謝宗融11分、9籃板、4助攻。

▲富邦勇士林志傑、洪楷傑、沃特斯、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲沃特斯砍下16分、7籃板，幫助勇士拿下對戰獵鷹4連勝。（圖／勇士提供）

關鍵字： 林志傑野獸富邦勇士周桂羽沃特斯莫巴耶台鋼獵鷹飛雷神鉑金

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