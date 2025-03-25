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領航猿BCL「熱戰」　布依德拚到嚴重脫水急診打點滴

▲領航猿BCL首戰超激烈，洋將布依德甚至拚到嚴重脫水賽後掛急診。（圖／領航猿提供）

▲領航猿BCL首戰超激烈，洋將布依德甚至拚到嚴重脫水賽後掛急診。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿24日在BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽首次登場，遠征馬來西亞吉隆坡交手亞森美蘭金群利金鹿，此戰由於當地氣候悶熱，加上場地沒有空調，讓球員體能出現嚴峻考驗，賽後領航猿一哥「夜王」盧峻翔甚至自曝全身抽筋無法動彈。但領航猿狀態最慘的非洋將布依德莫屬，他甚至因為「嚴重脫水」賽後緊急送醫掛急診進行點滴注射。

領航猿經歷兩度延長苦戰，最終98比95戰勝地主金鹿，此戰球隊本土王牌球星盧峻翔徹底燃燒，攻下20分、6助攻、3抄截，賽後更是全身抽筋癱軟在地，所幸經過一夜休息後已無大礙。

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但此戰由於現場空調出狀況，加上吉隆坡當地下午到傍晚下雨，更助長場地悶熱、溼滑情況，領航猿球員體能狀況出現極大負荷，此戰同樣拿下20分外帶12籃板、2抄截的領航猿洋將布依德，更是因為奮勇拚戰，賽後出現嚴重脫水狀況，被球團緊急送醫，在經過急診及點滴注射後，狀況才恢復穩定。

不過在艱辛贏得此戰後，領航猿馬不停蹄將於今日下午搭機，預計晚間19時30分返台，本周末又將迎接PLG職籃主場2連戰，下周2也將有主場賽事，在扣除今日移動日情況下，返台調整3天，又將面臨主場4天內3戰的密集賽程考驗。

▲領航猿BCL首戰超激烈，洋將布依德甚至拚到嚴重脫水賽後掛急診。（圖／領航猿提供）

▲領航猿BCL首戰，對手金鹿主場沒空調導致球員體能面臨考驗。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 領航猿BCL布依德盧峻翔台籃PLG

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