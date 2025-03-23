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快訊／TPBL職籃又爆揮拳衝突場面　夢想家王牌蔣淯安慘遭驅逐出場

▲夢想家蔣淯安因為衝突當下踏入場內，遭到取消比賽資格。（圖／夢想家提供）

▲夢想家蔣淯安因為衝突當下踏入場內，遭到取消比賽資格。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃23日福爾摩沙夢想家主場迎戰新竹御嵿攻城獅之戰，又爆發衝突大場面，在第4節剩下10分31秒時，夢想家洋將貝奇與攻城獅蔡宸綱爆發卡位衝突，後者做出揮拳動作，當下讓在板凳席的夢想家本土王牌蔣淯安踏入場內，最終裁判經過檢視重播畫面，宣判蔣淯安奪權出場，至於事主貝奇、蔡宸綱則各領到1次違反運動精神犯規。

攻城獅今日作客交手夢想家，兩隊一路打來糾纏，陷入落後的攻城獅在末節上演大反撲，在此節剩下10分31秒追到僅3分落後時，攻城獅蔡宸綱快攻球未接穩情況下，與貝奇在地板爭搶失球，貝奇明顯壓著蔡宸綱右手，讓蔡宸綱做出危險揮拳動作，當下差點引爆衝突大場面。

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隨後夢想家霍爾曼也上前向蔡宸綱理論，所幸衝突並未進一步升級擴大。不過執法裁判經過慢動作檢視，宣布當時身在夢想家球員席的球隊王牌主控蔣淯安，因為明顯踏入場內，根據規則遭到奪權出場。至於衝突兩名當事人貝奇、蔡宸綱則雙雙被吹違反運動精神犯規。

但此次衝突已經埋下雙方衝突導火線，隨後在剩下7分28秒時，攻城獅盧冠軒上籃時，夢想家霍爾曼又推了蔡宸綱，導致盧冠軒上籃後落地直接被自身重壓，導致右腳踝反折，隨後痛苦被擔架抬出場外，至於霍爾曼則遭吹違反運動精神犯規。

此戰決勝期衝突不斷情況下，最終夢想家靠著貝奇關鍵三分彈逆轉，全場飆出28分、8籃板，加上林俊吉砍下25分、5籃板、8助攻，包含三分球6投5中，最終夢想家以110比105逆轉贏得本周主場2連勝。

關鍵字： TPBL台籃蔡宸綱貝奇蔣淯安霍爾曼盧冠軒台籃

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