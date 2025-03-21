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劉錚看見中華男籃換血希望　喊話8月亞洲盃徵召就打

▲中華男籃劉錚、林庭謙、陳冠全。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃經歷幾年的國際賽低潮後，劉錚終於領軍看見換血希望。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃21日在對上泰國之戰打出強勢表現，最終122比60狂勝，在此次依舊義無反顧接受中華隊徵召，甚至帶著腳踝傷勢奮戰的「台灣飛人」劉錚，也成功幫助國家隊強勢2連勝，取得晉級亞洲盃正賽門票。劉錚直言，「目前換血的狀況，看起來是朝好的方向走，至於’8月的亞洲盃，只要國家隊需要，基本上我都會願意代表中華隊出賽。」

此次「外卡賽」前夕意外遭逢腳踝傷勢，劉錚在返台接受緊急治療後，依舊選擇披掛上陣為中華男籃效力。

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劉錚全場砍下9分、4籃板、2助攻、2抄截，幫助中華隊以122比60大勝泰國，連同前役40分大勝關島，中華男籃在此次外卡賽展現兇猛火力，兩戰淨勝對手高達「102分」，風光2連勝挺進取得本屆亞洲盃參賽入場券。

從台籃「黃金世代」手中接下中華隊大旗，劉錚近年來在國際賽幾乎可說是無役不與，在經歷中華隊國際賽連連受挫低潮下，近幾次國際賽終於在歸化球員到位，以及年輕戰力銜接下，中華隊開始展現換血全新希望。

對此劉錚直言，「換血的過程，現在這批年輕人，有點像是當時還跟著傑哥（林志傑）的我，充滿活力，精力充沛都不會累，我認為是朝很好的方向走，希望大家持續支持這些球員，多給一些鼓勵。」

「現在中華隊的每個人都全力付出，為團隊努力，成績也反饋到我們的身上，希望可以繼續贏下去。8月份的亞洲盃，有徵召我還是會願意參加，雖然有些變數也不一定把話說死，但我基本上都會參加。」劉錚如此說道。

關鍵字： 劉錚台灣飛人中華男籃中華隊台籃

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