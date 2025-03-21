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中華男籃不輸超過72分就晉級　今晚拚2連勝挺進亞洲盃

▲中華男籃、陳盈駿。（圖／籃協提供）

▲中華男籃今晚主場戰泰國，力拚晉級亞洲盃。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃此次以地主之姿，在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽，力拚最後4張晉級本屆亞洲盃正賽門票，在小組賽「3取2」情況下，前天首戰中華隊以40分大勝關島，加上昨日關島8分擊敗泰國，中華男籃幾乎篤定取得本次亞洲盃門票，只要今晚對上泰國之戰，不輸「超過72分」就能晉級，但在雙方實力懸殊下，中華隊有濃厚機會以大比分贏球奪勝。

本次「外卡賽」中華隊可說精銳盡出，除了CBA旅外3巨頭劉錚、陳盈駿、林庭謙，以及在日本職籃效力的阿巴西都回國效力，包括國內聯賽菁英如胡瓏貿、盧峻翔以及歸化球員高柏鎧都披上國家隊戰袍出擊，希望以地主之姿順利取得晉級亞洲盃男籃賽資格。

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19日首戰關島，中華男籃展現兇猛火力，最終以40分之差大勝贏球，而昨日關島則以8分擊敗泰國，最終在此次賽事以1勝1敗作收。

今日中華隊晚間19時交手泰國，贏球顯然不是太大問題，即便中華隊意外敗給泰國，在3隊戰績同為1勝1負前提下，比較得失分狀況，中華隊只要不輸超過「72分」，同樣將取得晉級亞洲盃資格。

不過按照雙方戰力及首戰表現，中華隊要在主場大比分贏球取得2連勝，應該沒有太大問題，預料將可達成連續19屆參與亞洲盃（包含前身亞錦賽）之壯舉。

▲中華男籃阿巴西、陳盈駿、胡瓏貿、盧峻翔、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲中華隊目前晉級態勢大好，幾乎篤定取得本屆亞洲盃門票。（圖／籃協提供）

關鍵字： 中華隊中華男籃台籃亞洲盃泰國

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