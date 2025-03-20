阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

▲中華男籃阿巴西在對上關島之戰，砍下全場最高23分。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃19日在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽告捷，主場迎戰關島最終以113比73大勝，幾乎已經接近取得8月亞洲盃正賽資格。此戰中華隊登錄12人就有10人得分，其中「黑豹」阿巴西近期再度進入「齋戒月」，不過他透露比賽都在晚間7點，自己已經可以喝水、進食，因此狀態影響不大。另外，近幾次在中華隊都扮演「最佳第六人」飆分角色，阿巴西也認為自己相當適應。

今日在3328位球迷進場力挺下，中華隊打出一場進攻大戰，全場6人得分達雙位數，用高達56.4%的團隊命中率轟垮關島，最終以40分之差大勝。

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在分組「3取2」晉級亞洲盃正賽情況下，中華隊在首戰大勝40分取得優勢情況下，20日若關島輸給泰國，中華隊就將提前晉級拿下亞洲盃門票，若關島贏球，那麼21日只要中華隊擊敗泰國，依舊可以自力2連勝晉級本屆亞洲盃。

即便中華隊屆時不敵泰國，在首戰取得「+40」的勝分差，3隊戰績同為1勝1敗，中華隊仍將佔有晉級先機，也幾乎已經宣告取得晉級亞洲盃16強參賽入場券。

此戰大勝關島，「黑豹」阿巴西全場替補出賽僅不到19分鐘，就高效率13投9中拿下全場最高23分，事實上，身為穆斯林的他，近期處在「齋戒月」階段，但阿巴西透露比賽時間已經是晚上，自己可以喝水進食，對於體能狀況影響不大。

另外，阿巴西在總教練圖齊體系下，多半以「板凳暴徒」身份出發，他笑說，「我很適應第六人的角色，不管先發或是替補，重點都是幫助球隊贏球，我們要在此次賽事拿下2連勝。」

此次外卡賽，阿巴西成為旅日3位台將中，唯一投入中華隊的選手，阿巴西透露，「經紀公司有努力幫我向球團爭取，希望能夠回到台灣為中華隊效力。」

今日阿巴西再度披上國家隊戰袍出賽，在比賽主場天母體育館，也可看到死忠球迷穿著他在日本母隊秋田北部喜悅的球衣與應援巾現場觀戰，人氣指數也可說是相當火燙。

▲中華男籃阿巴西喊話要在外卡賽幫助球隊拿下2連勝。（圖／籃協提供）