陳盈駿盛讚高錦瑋　直言「有私心」對他期待很高

▲中華男籃新生代控衛高錦瑋，獲得陳盈駿高度評價。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

此次「台灣隊長」陳盈駿傷癒重返國家隊，也成為中華男籃後場最佳定心丸。陳盈駿談到近日一度傳出疲勞狀態，但仍堅持為國家隊效力的高錦瑋時，身為老大哥的陳盈駿表示，「我高度肯定高錦瑋，對他期望很高，可能也因為他是我能仁家商的學弟，對他還是有點私心，我非常喜歡他！」

中華男籃今日將迎接關鍵戰役，在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽交手關島、21日則碰頭泰國，此次CBA旅外三巨頭劉錚、陳盈駿以及林庭謙都排除萬難加入中華隊，加上旅日的「黑豹」阿巴西也銜命出擊，國內雙職籃、SBL聯賽同樣精銳盡出，希望全力在主場成功拿下晉級亞洲盃資格。

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其中，身為桃園台啤永豐雲豹王牌主控的高錦瑋，即便12日一度傳出腳踝、雙膝都出現疲勞反應，可能無法參與此次中華隊，但在高錦瑋本人表達強烈為國效力意願下，雲豹球團也選擇尊重球員意願，放行高錦瑋為國出擊。

對此，身為球隊老大哥的陳盈駿就表示，「我對於小高是高度肯定，他訓練認真也是一名出身刻苦的球員，我非常喜歡他，對他的期望很高。」

陳盈駿笑說，「加上他是我能仁家商的學弟，我確實有點私心，但能夠一起互相競爭、學習，這肯定能讓我們一起進步。」

▲陳盈駿此次傷癒重返中華男籃效力。（圖／記者林敬旻攝）